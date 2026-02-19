Im asiatischen Devisenhandel festigte sich der Dollar nach den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung, die zeigten, dass die Notenbanker mit ​Zinssenkungen nicht eilen. Der Dollar gewann 0,1 Prozent auf 154,80 ​Yen. Zur Schweizer Währung notierte er Franken. Das ​britische Pfund fiel auf ein Einmonatstief von 1,3488 Dollar. Der Euro kämpfte unter der Marke von 1,18 ‌Dollar und notierte zuletzt bei 1,1791 Dollar. Der neuseeländische Dollar legte 0,11 Prozent auf 0,5972 Dollar zu.