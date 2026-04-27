Der Sieg ist für Adidas ein wichtiger Erfolg im Prestigekampf gegen den US-Erzrivalen Nike. Beide Konzerne hatten jahrelang an sogenannten Superschuhen getüftelt, um die Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Ein Versuch von ‌Nike im Jahr 2017 im italienischen Monza war knapp gescheitert. Zwei Jahre später blieb der Kenianer Eliud Kipchoge zwar unter zwei Stunden, ebenfalls in Nike-Schuhen, dies geschah jedoch ausserhalb offizieller ​Wettkämpfe und wurde nicht als Rekord gewertet. Beim London-Marathon dominierten ​nun die Adidas-Athleten: Auch der Zweitplatzierte Yomif Kejelcha ​aus Äthiopien sowie Tigst Assefa, die ihren eigenen Weltrekord im Frauenrennen brach, trugen das neue Modell. «Dies ist ‌ein Beweis für die jahrelange harte Arbeit und Hingabe, die sie zusammen mit unserem Innovationsteam geleistet haben», erklärte der Leiter der Laufschuh-Sparte von Adidas, Patrick Nava.Der neue Superschuh wiegt ​nach ​Angaben von Adidas dank innovativer Schaumstoff- und ⁠Karbonsohlen sowie ultraleichter Komponenten durchschnittlich 97 Gramm. Das ​sind den Angaben zufolge 30 ⁠Prozent weniger als das Vorgängermodell. Der neue Schuh soll ab Donnerstag über die ‌Adidas-App für 500 Dollar pro Paar erhältlich sein, bevor er zur Herbst-Marathonsaison breiter auf den Markt kommt. Trotz des Kursplus vom Montag haben ‌die Adidas-Aktien seit Jahresbeginn rund 18 Prozent an Wert verloren. Grund ​dafür sind Sorgen der Anleger über mögliche US-Zölle sowie die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.