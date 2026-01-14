Im Tagesverlauf richtet sich dann der Blick aber erneut in die USA. Dort legen mit Wells Fargo, Citigroup und Bank of America einige grosse Finanzinstitute ihre Zahlen vor. Zudem stehen einige Konjunkturdaten an, wie beispielsweise der Detailhandelsumsatz oder die Produzentenpreise, und am Abend mit dem Beige Book der Konjunkturbericht des Fed. «Noch scheint die Anleger hierzulande der Streit zwischen Trump und Powell nicht zu interessieren. Aber die Auswirkungen sind nicht zu unterschätzen und auch die Volatilität könnte in nächster Zeit durchaus anziehen», kommentierte ein Börsianer.