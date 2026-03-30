Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag verhalten in die verkürzte Osterwoche gestartet. Angesichts des anhaltenden Krieges im Iran bleibt die Nervosität hoch, der hiesige Markt profitiert indes zu Handelsbeginn von seiner defensiven Ausrichtung und bewegt sich um die Nulllinie. Die dreitägige Aufwärtsreise bis zur Mitte der Vorwoche habe sich als klassische Bullenfalle entpuppt, heisst es in Marktkreisen. Entspannungszeichen im Nahostkonflikt gibt es derweil zu Beginn der Woche kaum. So sind einerseits die Vorgaben der US-Aktien vom Freitagabend tiefrot, noch stärker geben zum Start in die neue Woche einzelne Aktienmärkte in Asien nach.