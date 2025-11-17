10:00
Die Ausschläge bei den einzelnen Blue Chips halten sich in Grenzen. Nur drei Titel zeigen eine Abweichung von mehr als einem Prozent.
Auf der positiven Seite sind es die Julius Bär und Holcim (+1,3 respektive 0,6 Prozent). Bei der Privatbank sorgt eine bestätigte «Buy»-Empfehlung von JP Morgan für gute Stimmung.
Am breiten Markt fallen SIG mit einem Kursplus von 10 Prozent auf. Der Verpackungsspezialist hat einen CEO gefunden. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber habe der neue Chef Mikko Keto in seiner Amtszeit den Wert des Unternehmens verdoppelt, hiess es in der Mitteilung. Darauf dürfte nun auch der SIG-Verwaltungsrat hoffen. Denn die SIG-Aktie hat allein im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent an Wert eingebüsst. Und sie notiert mit aktuell nur gut 8 Franken auch weit unter dem Kurs, der beim Börsengang im Jahr 2018 bezahlt wurde.
Die globalen Vorräte des seltenen Erden-Metalls Yttrium geraten wegen chinesischer Exportbeschränkungen zunehmend unter Druck. Das Element, das für hitzebeständige Speziallegierungen in Triebwerken, für Beschichtungen in Energieanlagen sowie als Isolationsmaterial in der Halbleiterproduktion unverzichtbar ist, wird immer schwerer verfügbar.
China, Hauptlieferant weltweit, hatte im April im Gegenzug zu US-Zöllen Exportkontrollen auf Yttrium und weitere seltene Erden eingeführt. Zwar wurden einige Restriktionen nach dem jüngsten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ausgesetzt – die April-Massnahmen gelten jedoch fort und erschweren die Ausfuhr weiterhin massiv. Händler berichten von langen Verzögerungen und nur kleinen Liefermengen trotz bestehender Exportlizenzen.
Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start in die Woche ab. Der SMI wird kaum verändert erwartet, nachdem er in der Woche davor um satte 2,7 Prozent zugelegt hatte. Wichtige neue News sind Mangelware. Auch in Sachen Zollstreit habe sich das Bild über das Wochenende nicht mehr fundamental geändert, meinen Börsianer. Mit Spannung werden nun im Wochenverlauf die ersten US-Konjunkturdaten nach dem Shutdown erwartet.
So wird etwa das Bureau of Labor Statistics die US-Arbeitsmarktdaten für September am Donnerstag vorlegen, die dann für einige Bewegung sorgen könnten. Hier wird sich ein erster Hinweis über die Verfassung des Arbeitsmarkts zeigen, der bei den Zinsentscheiden des Fed jeweils eine grosse Rolle spielt. Zuletzt mehrten sich die Zweifel an einer Leitzinssenkung des Fed. Aktuell sehen die Märkte Chancen für eine weitere Senkung im Dezember um 25 Basispunkte noch bei 44 Prozent. Vor kurzem hatten noch zwei Drittel der Marktbeobachter eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte erwartet.
Das Kursminus von Logitech (-0,7 Prozent) fällt auf. Die Aktien des Peripherieherstellers belasten News zu einem Cyberangriff. Dabei wurden Daten gestohlen. Der Vorfall habe aber weder die Produkte noch die Geschäftsabläufe beeinflusst, wurde betont.
Ausserhalb des SMI fallen vorbörslich Barry Callebaut und SIG mit Kursgewinnen von 1,4 Prozent auf. Bei Barry sorgt eine Kurszielerhöhung von Berenberg für gute Stimmung.
Bei SIG sorgt die Nachricht, dass der Verpackungsspezialist einen CEO gefunden hat, vorbörslich für steigende Kurse. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber habe er in seiner Amtszeit den Wert des Unternehmens verdoppelt, hiess es in der Mitteilung. Darauf dürfte nun auch der SIG-Verwaltungsrat hoffen. Denn die SIG-Aktie hat allein im laufenden Jahr mehr als 50 Prozent an Wert eingebüsst. Und sie notiert mit aktuell nur gut 8 Franken auch weit unter dem Kurs, der beim Börsengang im Jahr 2018 bezahlt wurde.
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,14 Prozent tiefer auf 12’616 Punkten indiziert. Alle SMI-Titel werden im Minus erwartet. Besonders Logitech (-1,1 Prozent) und Richemont (-0,6 Prozent) geben vorbörslich nach. Die Kursverluste der übrigen Titel befinden sich im Rahmen von -0,1 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte schwächer in den Tag starten – mit einem Minus von rund 0,1 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Barry Callebaut (+0,9 Prozent), SIG (+0,9 Prozent), Dormakaba (-1,2 Prozent), Swatch (-0,6 Prozent) und Tecan (-0,9 Prozent) prognostiziert.
Der Dollar notiert am Montagmorgen leicht höher. Anleger bereiten sich auf eine Reihe von US-Konjunkturdaten vor, die nach dem Ende des Regierungsstillstands veröffentlicht werden sollen. Die Hoffnung: mehr Klarheit über den Zinsausblick der Federal Reserve im Dezember.
Die Marktreaktion auf die erneute Kehrtwende von Präsident Donald Trump bei den Zöllen auf mehr als 200 Lebensmittelprodukte blieb verhalten. Einige Analysten betonten, die Entscheidung komme angesichts der Belastungen durch die hohen Lebenshaltungskosten nicht überraschend.
«Wir hatten mehr als 40 Tage lang ein Datenvakuum, daher werden die Märkte sehr interessiert an neuen Informationen zur US-Wirtschaft sein», sagte Carol Kong, Devisenstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia.
«Ich sehe das Risiko klar in Richtung eines schwachen Beschäftigungsberichts – das würde die Markterwartungen für eine Zinssenkung im Dezember wieder anheizen und den US-Dollar belasten.»
Die Währungsbewegungen fielen im frühen asiatischen Handel verhalten aus. Der US-Dollar-Index stieg leicht auf 99,37. Der Euro sank leicht um 0,11 Prozent auf 1,1607 US-Dollar. Der Schweizer Franken verharrte nahe einem Einmonatshoch und notierte zuletzt bei 0,7941 pro Dollar. Er profitierte von der Nervosität nach den jüngsten deutlichen Kursverlusten an den Aktienmärkten.
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,1 Prozent höher bei 12'642 Punkten.
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent höher bei 12'642 Punkten.
Auf den ersten Blick zeichnet sich ein ruhiger Start in die Woche ab. So hat sich der Knoten in den Zollverhandlungen zwischen der Schweiz und den USA bereits am Freitag gelöst. Auch in den USA kehrte nach den jüngsten deutlichen Kurskorrekturen wieder etwas Beruhigung ein.Der Dow Jones gab am Freitag noch etwas nach, während es die technologielastige Nasdaq sogar wieder in den positiven Bereich schaffte.
Die Berichtsaison ist der Schweiz ist derweil fast durch. In der anstehende Woche werden einzig AMS Osram am Dienstag und Carlo Gavazzi am Donnerstag Zahlen vorlegen. Dafür werden vor allem Konjunkturdaten im Fokus stehen. In der Schweiz gleich heute die erste BIP-Schätzung vom Seco für das dritte Quartal, wie auch die BFS Zahlen zur Industrieproduktion im Q3 und Erste Schätzung der Logiernächte Oktober.
Mit Spannung werden auch die ersten US-Konjunkturdaten nach dem Shutdown erwartet. So wird etwa das Bureau of Labor Statistics die US-Arbeitsmarktdaten für September am Donnerstag vorlegen, die dann für einige Bewegung sorgen könnten.
Ein diplomatischer Streit zwischen Japan und China hat am Montag die Börse in Tokio belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab 0,4 Prozent auf 50.160,99 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent niedriger bei 3.340,72 Zählern. Auch an den chinesischen Börsen ging es abwärts: Die Börse in Schanghai verlor 0,4 Prozent auf 3.973,31 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen fiel um 0,7 Prozent auf 4.596,15 Punkte.
Händler verwiesen auf eine Warnung der Regierung in Peking an ihre Bürger, nicht nach Japan zu reisen. Hintergrund sind Äusserungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, wonach ein chinesischer Angriff auf Taiwan die Existenz Japans bedrohen und eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte. Dies setzte vor allem Aktien von Tourismus- und Einzelhandelsunternehmen unter Druck. Die Papiere des Kaufhausbetreibers Isetan Mitsukoshi brachen um 10,87 Prozent ein, die des Kosmetikherstellers Shiseido um 9,5 Prozent. Die Aktien des Uniqlo-Mutterkonzerns Fast Retailing verloren 5,5 Prozent.
Die Marktreaktion auf diese Aktien sei etwas übertrieben, sagte Shoichi Arisawa von IwaiCosmo Securities. «Die Anleger könnten alle schlechten Nachrichten über die Beziehungen zwischen China und Japan eingepreist haben.» Er glaube nicht, dass der Ausverkauf anhalten werde. Für Unterstützung sorgten hingegen Technologiewerte. Anleger griffen bei Chip- und KI-bezogenen Aktien zu. Die Titel der SoftBank Group legten um drei Prozent zu. Sumitomo Mitsui Financial Group stiegen nach starken Quartalszahlen um 3,8 Prozent.
An der Wall Street hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones am Freitag mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 47.147,48 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.734,11 Zählern, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 22.900,59 Stellen.
