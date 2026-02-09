Hier stechen insbesondere die Avancen in Japan hervor, wo der Nikkei erstmals die Marke von 57'000 Punkten überschritten hat, nachdem die neue nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei der Wahl zum Unterhaus einen überragenden Sieg errungen hat. Dieser deutliche Sieg wird als positiv für die Märkte gewertet. Und auch für die kommenden Tage ist die Agenda prall gefüllt und bietet reichlich Zündstoff für weitere Kursbewegungen. Besonders die US-Arbeitsmarktdaten sowie die wichtigen Inflationsdaten könnten die Märkte entweder weiter stützen oder zumindest für die gewohnt hohe Volatilität sorgen, kommentiert ein Händler.