Die Aktien von Adecco legen einen glanzvollen Start in die neue Börsenwoche hin. Zeitweise stiegen die Aktien über 5 Prozent. Für die nötigen Impulse sorgt ein Kommentar von Kepler Cheuvreux. Wie der zuständige Analyst in einem aktuellen Kommentar schreibt, entwickeln sich die wichtigsten Märkte ganz in die gewünschte Richtung für den Stellenvermittler. Das gelte insbesondere fürs Geschäft mit temporären Arbeitskräften. Darauf abgestützt passt der Experte seine Gewinnschätzungen für Adecco um bis zu 12 Prozent nach oben an. An seiner Kaufempfehlung sowie am Kursziel von 34 Franken hält er zudem fest.