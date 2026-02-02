07:00
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,5 Prozent niedriger bei 13'114 Punkten.
+++
06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent tiefer bei 13'123 Punkten.
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte tiefer in die neue Börsenwoche starten. Die US-Aktienmärkte haben am Freitagabend schwächer geschlossen, erholten sich dabei allerdings am späten Freitagabend noch von ihren Tiefstwerten. Die Nomination von Kevin Marsh als künftigem US-Notenbankchef durch US-Präsident Trump lastete zum Wochenschluss auf der Stimmung der Börsianer. Gleichzeitig zeigte aber auch der US-Dollar nach dem Personalentscheid eine klare Erholung.
Erneut werden in der neuen Woche Notenbanken aber auch Konjunkturdaten in den Fokus rücken. Die Europäische Zentralbank EZB dürfte an ihrer Sitzung - wie bereits das Fed - voraussichtlich die Leitzinsen nicht verändern. In den USA werden im Wochenverlauf Daten vom Jobmarkt im Fokus stehen, wobei am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht vorgelegt wird. Die US-Notenbank orientiert sich in ihrer Zinspolitik bekanntlich stark auch an der Entwicklung der Beschäftigung.
Am Schweizer Markt wird die Berichtssaison in der neuen Woche vor allem von den Abschlüssen zahlreicher Banken geprägt sein. Den Auftakt machen am Montag die Privatbank Julius Bär sowie die Zuger Kantonalbank mit ihren Jahresergebnissen. Im Wochenverlauf folgen die Jahreszahlen der Grossbank UBS, der Retailbank Valiant, der Privatbank Vontobel wie auch der Kantonalbanken von Luzern und Zürich. Gespannt sind die Anleger aber auch auf die zur Wochenmitte anstehenden Ergebnisse des Pharmakonzerns Novartis.
Von volkswirtschaftlicher Seite wird hierzulande am Montag der Einkaufsmanagerindex (PMI) Auskunft über die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen geben. Zudem publiziert das Bundesamt für Statistik die Zahlen zu den Detailhandelsumsätzen im Dezember. Die Konjunkturforschungsstelle KOF schliesslich gibt in ihrem Beschäftigungsindikator Hinweise auf die Verfassung des Schweizer Arbeitsmarkts.
+++
05:02
Die asiatischen Aktienmärkte sind am Montag mit deutlichen Verlusten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Chaotische Zustände an den Rohstoffmärkten sowie die Nervosität vor den anstehenden Unternehmensbilanzen, Zentralbanksitzungen und Konjunkturdaten drückten die Kurse ins Minus. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 52.964,66 Punkte nach, während der breiter gefasste Topix 0,3 Prozent niedriger bei 3.554,95 Zählern notierte. Auch in China dominierten die Verkäufer: Die Börse Shanghai verlor 1,3 Prozent auf 4.063,54 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,1 Prozent auf 4.656,16 Punkte.
In Japan stützten zunächst positive Konjunkturdaten und politische Hoffnungen den Markt. Umfragen deuteten auf einen klaren Sieg der Liberaldemokratischen Partei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi bei den Wahlen in der kommenden Woche hin, was den Weg für weitere Konjunkturprogramme ebnen könnte. Zudem wuchs die Industrieproduktion so stark wie seit etwa dreieinhalb Jahren nicht mehr. «Die Industrie des Landes hat sich zu Beginn des Jahres 2026 wieder auf Wachstumskurs begeben», sagte Annabel Fiddes von S&P Global. Dennoch konnte der Nikkei die Gewinne nicht halten. Zu den Gewinnern zählten die Kaufhausbetreiber Isetan Mitsukoshi und Takashimaya mit einem Plus von jeweils fünf Prozent. Dagegen brachen die Aktien des Halbleiterausrüsters Lasertec um zehn Prozent ein.
Auch in China zeichneten Konjunkturdaten ein gemischtes Bild. Während ein privater Einkaufsmanagerindex auf eine anziehende Exportnachfrage hindeutete, hatte ein offizieller Bericht zuvor eine nachlassende Aktivität signalisiert. In Südkorea weitete die Industrie ihre Produktion so stark aus wie seit fast eineinhalb Jahren nicht mehr, was vor allem auf eine robuste Nachfrage aus China, Nordamerika und Europa zurückzuführen war. «Südkoreanische Unternehmen berichten, dass neue Produktlinien und günstige Bedingungen in Schlüsselmärkten wie der Auto- und Halbleiterindustrie das Wachstum stützen werden», sagte Trevor Balchin von S&P Global Market Intelligence.
+++
04:30
+++
03:25
Am Rohstoffmarkt gaben die Ölpreise deutlich nach. Händler verwiesen auf eine Entspannung der Lage zwischen den USA und dem Iran, nachdem US-Präsident Donald Trump von ernsthaften Gesprächen mit Teheran gesprochen hatte. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 4,2 Prozent auf 66,40 Dollar je Barrel. Das US-Öl WTI notierte 4,4 Prozent schwächer bei 62,34 Dollar.
+++
02:00
Die US-Börsen hatten am Freitag schwächer geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verabschiedete sich mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 48.892,47 Punkten aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.939,03 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,9 Prozent auf 23.461,82 Stellen nach.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)