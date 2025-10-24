Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat den Börsen in Asien am Freitag Auftrieb gegeben. In Tokio legte der Nikkei-Index 1,4 Prozent auf 49'299 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,7 Prozent höher bei 3275 Zählern. Die Börse in Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3933 Stellen, und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 4628 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte ebenfalls um 0,5 Prozent zu.