Die Verbraucherpreise kletterten im September um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg auf 3,1 Prozent gerechnet, nach 2,9 Prozent im August. «Die Daten sind recht positiv und machen den Weg frei für eine Zinssenkung der Fed in der nächsten Woche. Zudem steigen die Erwartungen an mindestens zwei weitere Zinssenkungen bis März», sagte Investmentexperte Eric Gerster von AlphaCore Wealth Advisory. Experten gehen davon aus, dass die Federal Reserve den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent senken wird.