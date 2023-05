Aktien, welche zu Kursen unter einem Dollar oder Franken gehandelt werden, bezeichnet man in Börsenkreisen auch als "Penny Stocks". Das ist keinesfalls verniedlichend gemeint, sondern mutet eher anrüchig an. Denn einerseits ist dieses Titelsegment geradezu berüchtigt für starke Kursausschläge und andererseits gilt es zumindest in New York als völlig unterreguliert – weshalb es dort oft wie seinerzeit im Wilden Westen zu und her geht.