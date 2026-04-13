Dass die Analysten der UBS auch die VAT Group zur Gruppe dieser Unternehmen zählen, überrascht mich schon sehr. Zum einen führt der Halbleiterausrüster aus dem Rheintal die diesjährige Gewinnerliste beim Swiss Leaders Index (SLI) mit einem Kursplus von fast 40 Prozent unangefochten an, und zum anderen gilt er schon eine ganze Weile als ein Liebling der Analysten. Kaum eine Bank, welche diese Aktien nicht wärmstens zum Einstieg anpreisen würde. Vergangene Woche sprang nun auch noch die britische Barclays mit einer Heraufstufung von «Equal Weight» auf «Overweight» mit einem überarbeiteten Kursziel von 650 (zuvor 282) Franken auf den fahrenden Zug auf – getreu dem Motto: Besser spät als nie. Es ist übrigens das höchste mir bekannte Kursziel für den Vakuumventilehersteller.