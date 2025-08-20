Zumindest in einem Punkt sind die Briten konsequent, stufen die hauseigenen Analysten die beiden Aktien doch mit «Underweight» ein. Bei den Valoren von Sonova liegt das Kursziel mit 225 Franken allerdings nur unwesentlich unter den am Dienstagabend bezahlten 230 Franken. Ganz anders bei der UBS: Mit 21 Franken lässt sich vom Kursziel – sofern dieses denn überhaupt noch aktuell ist – ein rechnerisches Abwärtspotenzial von nicht weniger als 35 Prozent gegenüber den zuletzt bezahlten 32 Franken ableiten. Es ist somit das tiefste mir bekannte Kursziel überhaupt für die Aktien der grössten Schweizer Bank.