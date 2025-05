Wenden wir uns nun dem hiesigen Börsengeschehen zu. Auch in den letzten Tagen kosteten die Schwergewichte den Schweizer Aktienmarkt wieder wertvolle Punkte. Schon vor Wochenfrist berichtete ich von Umschichtungen aus den beiden Schwergewichten Roche und Novartis in die Valoren von Nestlé. Seit diesem Dienstag stehen diese Transaktionen in einem ganz anderen Licht, erliess der amerikanische Präsident Donald Trump an diesem Tag doch ein Dekret, mit welchem er die Medikamentenpreise senken will.