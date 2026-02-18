Heraufstufung: Broker erhöht zähneknirschend seine Aktienbestände

Selbst wenn ich die Vorbehalte des Londoner Analysten nur bedingt teile, scheinen auch mir die Genussscheine in den letzten Wochen weit übers Ziel hinausgeschossen zu sein. Zur Erinnerung: Als die Genussscheine im April letzten Jahres für Kurse von 220 Franken oder weniger zu haben waren, machte – zumindest gefühlt – die halbe Hochfinanz einen grossen Bogen um Roche. Heute – ein knappes Jahr später und 150 Kursfranken höher – gelten die Valoren des Pharma-Urgesteins in eben diesen Kreisen als ein «blinder Kauf». So schnell wie dieses Pendel auf die eine Seite umschlagen konnte, kann es sich bekanntlich auch wieder auf die andere Seite bewegen...