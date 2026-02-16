Mit einem Anlagevermögen von umgerechnet gut 1700 Milliarden Franken zählt der norwegische Staatsfonds zu den mächtigsten Finanzinvestoren der Welt. Es gibt auch bei uns am Schweizer Aktienmarkt kaum ein Unternehmen, an welchem die Skandinavier nicht substanziell beteiligt sind. Ihnen wird eigentlich nachgesagt, dass sie ihr Vermögen indexnah investieren. Allerdings gibt es schon seit Jahren auch immer wieder Anhaltspunkte für firmenspezifische Wetten - getreu dem Motto: Das eine tun und das andere nicht sein lassen.