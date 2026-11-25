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Bei AMS Osram spielen sich am Mittwochmorgen teils dramatische Szenen ab. Die Meldung, wonach der Sensorenhersteller mit Samsung Display auf dem Gebiet von microLEDs zusammenspannt und sich die Koreaner mit gut 200 Millionen Euro an AMS Osram beteiligen, verleiht den Aktien Flügel.
Nachdem vorbörslich um bis zu 30 Prozent höhere Kurse gestellt wurden, gewinnen sie zur Stunde noch 16 Prozent auf etwas mehr als 14 Franken. Aufgrund von Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage muss der Handel kurzzeitig immer wieder ausgesetzt werden.
Allerdings notieren die Valoren von AMS Osram selbst jetzt noch 25 Prozent unter dem Stand von Ende Oktober. Alleine gestern Dienstag ging es um mehr als elf Prozent nach unten. Grund hierfür dürfte der Gewinnrückgang bei der chinesischen Xiaomi sein. Mit umgerechnet 736 Millionen Dollar lag der Reingewinn im dritten Quartal um 57 Prozent unter jenem aus demselben Quartal des letzten Jahres und damit unter den Erwartungen der Analysten.
Insbesondere die Smartphones von Xiaomi verkaufen sich deutlich schlechter als noch vor einem Jahr. Das wiederum könnte Folgen für AMS Osram haben, wird dem Sensorenhersteller in Branchenkreisen doch nachgesagt, dass er die Chinesen mit Bauteilen beliefert.
Dass es für die Aktien heute Mittwoch wieder kräftig nach oben geht, dürfte nicht zuletzt auch Lancaster Investment freuen. Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX Swiss Exchange hervorgeht, hat sich der Londoner Hedgefonds mit gut drei Prozent bei AMS Osram eingekauft – wobei der meldepflichtige Schwellenwert am vergangenen Freitag überschritten wurde.
Mit ihrer Beteiligungsnahme beweisen die Briten ein geradezu beeindruckendes Zeitgefühl. Erahnten sie etwa, dass sich da beim Unternehmen etwas Grösseres anbahnen würde...?
Zugegeben: Mit der Zusammenarbeit mit und dem Einstieg von Samsung Display schlägt AMS Osram gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen fliessen dem Unternehmen gut 200 Millionen Euro an neuen Geldern zu und zum anderen kann sie den Aktionärinnen und Aktionären endlich eine vernünftige Lösung für die brachliegende Produktionsstätte in Malaysia präsentieren. Darüber hinaus dürfte das Geschäft mit microLEDs künftig zum Gruppenergebnis beitragen – wenn auch in einem überblickbaren Umfang.
Ende September warnte ich bei Kursen um die 20 Franken vor zu viel Euphorie und schrieb:
Die Reaktion der Börse – erst auf die Medienmitteilung [zu einem «technologischen Durchbruch» auf dem Gebiet von Dünnschicht-Oberflächenemitter] und dann auf die Kurszielerhöhung [durch Jefferies] – zeigt, wie aufgeheizt die Anlegerstimmung entlang der KI-Wertschöpfungskette mittlerweile ist. Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, sind gerade amerikanische Rivalen auf besagtem Gebiet technologisch teilweise sogar weiter als AMS Osram. Umso mehr erscheint mir der in der Medienmitteilung verwendete Begriff «Durchbruch» etwas hoch gegriffen. Ich bleibe bei den Aktien des Sensorenherstellers jedenfalls auch weiterhin an der Seitenlinie.
...und legte Ende Oktober mit folgenden Worten nach...
Auch wenn Firmenchef Aldo Kamper es vermutlich nicht gerne hören wird, gehe ich davon aus, dass die Aktie seines Arbeitgebers auch künftig ein Spielball der Spekulanten bleibt – alleine schon ihrer vergleichsweise guten Handelbarkeit wegen. Selber verharre ich bei AMS Osram bis auf weiteres an der Seitenlinie. Für mich lässt sich nämlich noch nicht zuverlässig abschätzen, ob und ab wann die neuen Absatzmärkte zum erhofften Wachstumstreiber werden.
Um noch einmal kurz auf den Einstieg der britischen Lancaster Investment zurückzukommen, erscheint mir der Zeitpunkt deutlich günstiger als noch vor einigen Wochen. Dennoch gilt einmal mehr festzuhalten, dass sich in all den Jahren schon so mancher prominente Grossinvestor die Finger an dieser Aktie verbrannt hatte...
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Ein neuer Tag – eine neue Verkaufsempfehlung für das diesjährige SMI-Schlusslicht Partners Group. In einer nicht weniger als 56 Seiten starken Branchenstudie stufen die für Morgan Stanley tätigen Autoren die Aktien des Risikokapitalspezialisten aus Baar von «Equal-weight» auf «Underweight» herunter und streichen gleichzeitig das Kursziel auf 635 Franken zusammen.
Die Analysten sehen bei den erfolgsabhängigen Erträgen mit Blick aufs kommende Jahr Raum für Enttäuschungen. Folglich könnten sich auch die Gewinnerwartungen vieler anderer Analysten als zu hoch erweisen, wie es weiter heisst.
Ansonsten finden die Autoren in der besagten Branchenstudie aber durchaus auch wohlwollende Worte. Es dürfte sich denn auch eher um eine «relative Verkaufsempfehlung» handeln, halten die Analysten die beiden Gegenspieler CVC («Overweight» mit einem Kursziel von 18 Euro) und ICG («Overweight» mit einem Kursziel von 24 Pfund) momentan doch für besser aufgestellt.
Vermutlich stecken die Valoren der Partners Group die Herunterstufung auch deshalb so mühelos weg – dasselbe gilt übrigens für die Herunterstufung von «Overweight» auf «Equal Weight» bei einem überarbeiteten Kursziel von 710 (zuvor 850) Franken durch die britische Barclays.
Für eine Riesenüberraschung sorgt heute Mittwoch die UBS-Luxusgüteranalystin Zuzanna Pusz. In einer 28 Seiten starken Branchenstudie rudert sie zurück und stuft die Inhaberaktien der Swatch Group von «Sell» auf «Neutral» herauf. Für Gesprächsstoff sorgt in hiesigen Börsenkreisen insbesondere ihr neues Zwölf-Monats-Kursziel. Mit 204 Franken liegt dieses nämlich weit über den zuvor genannten 90 Franken.
Ihres Erachtens dürfte der weltweite Uhrenabsatz die Talsohle durchschritten haben. Ausserdem würden sich die Wechselkurse erstmals seit mehreren Jahren wieder in die von der Swatch Group gewünschten Richtung entwickeln.
Interessant erscheint mir, dass sich die Analystin auch auf einen Besuch beim Unternehmen bezieht – selbst wenn dieser schon einige Monate zurückliegt. Was so ein Unternehmensbesuch doch alles bewirken kann...
Neugierig wie ich bin, habe ich mich übrigens kurz schlau gemacht. Die Verkaufsempfehlung geht auf Ende September 2024 zurück, als die Inhaberpapiere der Swatch Group noch gut 150 Franken kosteten. Zeitweise lautete das Zwölf-Monats-Kursziel sogar nur noch 71 (!!!) Franken. Im Zuge der Heraufstufung werden mittlerweile wieder Kurse von 200 Franken und mehr bezahlt.
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