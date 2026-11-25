Zugegeben: Mit der Zusammenarbeit mit und dem Einstieg von Samsung Display schlägt AMS Osram gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen fliessen dem Unternehmen gut 200 Millionen Euro an neuen Geldern zu und zum anderen kann sie den Aktionärinnen und Aktionären endlich eine vernünftige Lösung für die brachliegende Produktionsstätte in Malaysia präsentieren. Darüber hinaus dürfte das Geschäft mit microLEDs künftig zum Gruppenergebnis beitragen – wenn auch in einem überblickbaren Umfang.