Der cash Insider berichtet auch im Insider Briefing jeweils vorbörslich von brandaktuellen Beobachtungen rund um das Schweizer Marktgeschehen und ist unter @cashInsider auch auf X/Twitter aktiv.
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Nach einer rabenschwarzen Vorwoche konnte der Schweizer Aktienmarkt in den vergangenen Tagen Boden gutmachen. Der breit gefasste Swiss Performance Index (SPI) steuert – Stand Freitagmittag – auf ein Wochenplus von knapp zwei Prozent zu. Allerdings darf nicht vergessen gehen, dass aufgrund von Thanksgiving nicht eben wenige amerikanische Marktakteure dem hiesigen Geschehen fernblieben. Dementsprechend dünn ist seit Donnerstag denn auch der Handel.
Wenn es mit Blick auf die letzten Tage von zwei nicht eben unwesentlichen Entwicklungen zu berichten gibt, dann dass bei weiteren Unternehmen aus der Schweiz Beteiligungsreduktionen zu verzeichnen sind und dass das Übernahmekarussell wieder Fahrt aufnimmt.
Zur Erinnerung: Am vergangenen Freitag berichtete ich an dieser Stelle von einer Beteiligungsreduktion durch Thomas Schmidheiny mit seinem Investment-Vehikel SEO beim Laborausrüster Tecan, vom Verkauf eines guten Viertels des UBS-Pakets durch Cevian Capital sowie davon, dass das Ehepaar Martin und Rosmarie Ebner ihre Beteiligung an Holcim getrimmt haben.
Vor wenigen Tagen hat sich nun auch Firmengründer Thomas Straumann beim gleichnamigen Dentalimplantatehersteller von einem kleinen Teilpaket getrennt. Öffentlich bekannt wurde dies, weil sein Stimmenanteil im Zuge dessen leicht unter den meldepflichtigen Schwellenwert fiel. Als Verkäufer von Straumann-Aktien muss sich der Ankeraktionär erst wieder bei einem Unterschreiten der Zehn-Prozent-Schwelle zu erkennen geben.
Die zweite interessante Entwicklung, welche sich nicht von der Hand weisen lässt, ist die stark anziehende Übernahmetätigkeit – und das auch bei den hiesigen Grossunternehmen. So wurde etwa bekannt, dass sich Samsung Display mit knapp zehn Prozent an AMS Osram beteiligt. Dem Sensorenhersteller dürfte diese Finanzspritze im Umfang von 210 Millionen Euro nicht ungelegen kommen. Das schweizerisch-schwedische Industrie-Urgestein ABB lacht sich seinerseits für knapp 2,7 Milliarden Dollar den deutschen Kühlsystemhersteller Ziehl-Abegg an und greift hierfür tief in die Tasche. Regionaler geht es hingegen beim Übernahmeangebot der Jungfraubahn für die Schilthornbahn zu und her.
Und dann wäre da noch Clariant. Die Baselbieter wollen gemeinsam mit dem Finanzinvestor Clayton, Dubilier & Rice der amerikanischen Rivalin Ashland ein Angebot unterbreiten. Wie das Handelsblatt erfahren haben will, verzichtet die deutsche Evonik ihrerseits wegen zu hohen Preisvorstellungen der Amerikaner auf eine Gegenofferte.
Der für Kepler Cheuvreux tätige Analyst Christian Faitz hat auch schon einen Arbeitstitel für das kombinierte Chemieunternehmen gefunden und nennt dieses mit einem Augenzwinkern «Clashland». Werden sich sämtliche darin involvierten Parteien einig, dann stünde einem «Merger of Equals» wohl nichts mehr im Weg – wobei sich die Ashland-Aktionäre wohl nur mittels eines grosszügigen Aufpreises ins Boot holen lassen. Der Kepler-Analyst glaubt, dass die Baselbieter gemeinsam mit dem Finanzinvestor bis zu 4 Milliarden Dollar für den amerikanischen Rivalen bezahlen könnten.
Wenn wir schon beim Thema Firmenübernahmen sind, dann möchte ich auch noch kurz auf PolyPeptide zurückkommen. Denn nun, da der Käuferin Samsung Biologics knapp 98 Prozent aller Aktien angedient wurden und die Transaktion in trockenen Tüchern ist, erhöht der Pharmazulieferer mal eben schnell seine diesjährigen Finanzziele.
Zur Erinnerung: Schon im Juli passte das Unternehmen die Vorgaben für das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen auf 25 bis 30 Prozent (zuvor 20 bis 25 Prozent) und jene für die operative Gewinnmarge (EBITDA) in den hohen Zehnerbereich (zuvor mittlerer bis hoher Zehnerbereich) an. Mittlerweile geht es sogar von einem Umsatzwachstum von rund 30 Prozent bei einer operativen Gewinnmarge von rund 20 Prozent aus.
Als Samsung Biologics ein Barangebot in Höhe von 1,5 Milliarden Franken für PolyPeptide vorlegte, bezeichnete ich dieses als «Tritt ans Schienbein der langjährigen Aktionärinnen und Aktionäre». Denn schliesslich wurde der Pharmazulieferer im April 2021 ja zu 64 Franken je Aktie an die Börse gebracht. Erst recht das Nachsehen hat, wer sich in den Monaten nach der Publikumsöffnung von den teils abenteuerlich hohen Kurszielen der IPO-Banken bei Kursen von 140 Franken oder mehr zum Einstieg verleiten liess.
Die erneute Anhebung der diesjährigen Finanzziele führt unweigerlich zur Frage, ob sich die Publikumsaktionäre nicht doch zu billig haben abspeisen lassen.
Seit dieser Woche ist die Debatte rund um eine Verschärfung der Eigenmittelvorschriften für die UBS um ein Teilkapitel reicher. Ein Teilkapitel, welches Sergio Ermotti wohl am liebsten grundlegend umschreiben möchte. Am Dienstagnachmittag sprach sich nämlich auch die Wirtschaftskommission des Nationalrats für eine Unterlegung der Auslandstöchter zu 90 Prozent mit Eigenmitteln aus. Auch ein Entgegenkommen in Bezug auf die Berechnungsmethode scheiterte knapp.
Ob die grosse Kammer wie zuvor schon der Ständerat mitzieht und dem Vorschlag der eigenen Wirtschaftskommission Folge leistet, wird sich am 16. Dezember zeigen. Und auch dass die Berechnungsmethode für die Eigenmittelunterlegung von Auslandstöchtern doch noch gelockert wird, gilt zumindest in bürgerlichen Kreisen als möglich.
Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, könnte man sich da mit Blick auf den Entscheid des Nationalrats denken. Denn nichts scheut die Börse bekanntlich mehr als die Ungewissheit.
Um fast 20 Prozent ist der Kurs der UBS-Aktien seit dem Mehrjahreshoch vom September bei 45 Franken zurückgefallen. Da könnte man beinahe den Eindruck gewinnen, dass eine Verschärfung der Eigenmittelvorschriften weitestgehend eingepreist erscheint – hätten nicht auch die Valoren von Branchennachbarn wie Barclays, BNP Paribas oder Standard Chartered in einem ähnlichen Ausmass Federn lassen müssen.
Ich frage mich, ob sich die UBS mit ihren üppigen Aktienrückkäufen über die letzten 12 bis 18 Monate in gewisser Weise nicht auch selbst ein wenig ein Ei gelegt hat. Man braucht nicht gut vernetzt zu sein, um erahnen zu können, dass die grosszügige Ausschüttungspolitik durchaus falsch verstanden werden könnte.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, halte ich mich bei Bankaktien momentan im Allgemeinen zurück. Somit gilt auch für jene der UBS: «It's not personal, Sonny. It's strictly business.»
Apropos UBS: Die grösste Schweizer Bank liess auch in den letzten Tagen wieder ihre Muskeln spielen. Am Mittwoch reichte bei Medmix alleine schon eine Bestätigung der Kaufempfehlung aus, um den Aktienkurs der früheren Sulzer-Tochter um bis zu elf Prozent steigen zu lassen. Dass die zuständige Analystin Leonie Zirn ihre diesjährigen Gewinnschätzungen um 28 Prozent zusammenstrich und das Zwölf-Monats-Kursziel auf 15 (zuvor 16) Franken trimmte, schien dabei nicht weiter ins Gewicht zu fallen.
Ihr Abteilungskollege Joern Iffert verlieh selbentags auch den Valoren von Georg Fischer viel Rückenwind. Nach Abklärungen in den Absatzkanälen des Schaffhauser Industrie-Urgesteins und einer Erhöhung des Zwölf-Monats-Kursziels auf 66 (zuvor 60) Franken setzten umfangreiche Käufe ein.
Um mehr als sechs Prozent nach oben ging es für die Inhaberpapiere der Swatch Group, nachdem die für die Grossbank tätige Zuzanna Pusz überraschend ihre Verkaufsempfehlung kassierte. Die Heraufstufung von «Sell» auf «Neutral» sowie die kräftige Erhöhung des Zwölf-Monats-Kursziels auf 204 (zuvor 90) Franken warf weit über die Landesgrenze hinaus hohe Wellen.
Die Luxusgüteranalystin glaubt, dass die Uhrenindustrie die Talsohle endlich durchschritten hat. Darauf abgestützt, nimmt sie ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen deutlich nach oben. Ausserdem findet Pusz nach einem Besuch am Hauptsitz des Uhrenherstellers in Biel erstmals wieder versöhnlichere Worte.
Mit Chiara Battistini von J.P. Morgan rudert heute Freitag eine weitere Analystin von ihrer Verkaufsempfehlung zurück und geht von «Underweight» auf «Neutral». Auch sie passt das Kursziel mit 210 (zuvor 130) Franken kräftig nach oben an. Battistini traut dem Uhrenhersteller mit Blick aufs kommende Jahr eine Verbesserung des operativen Gewinns (EBIT) im Umfang von nicht weniger als 78 Prozent zu, gefolgt von einer weiteren Verbesserung um 28 Prozent im Jahr darauf.
Mal schauen, ob kommende Woche weitere Banken ihre Verkaufsempfehlungen für die Valoren der Swatch Group überdenken werden. Falls ja, dann mehr dazu am nächsten Freitag, wenn es wieder heisst: Die Börsenwoche im Schnelldurchlauf.
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