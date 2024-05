Kommen wir an dieser Stelle auf das hiesige Börsengeschehen zu sprechen. Mir fällt auf, dass die Handelsumsätze weiterhin ziemlich mager sind für die Zeit des Jahres. Am Montag blieb London aufgrund eines Bankfeiertags dem Geschehen fern, was gerade bei den Valoren von Nestlé, Roche und Novartis für deutlich tiefere Handelsumsätze sorgte. Doch auch sonst schwellen letztere nur bei denjenigen Aktien an, welche gerade mit Quartalszahlen oder anderen kursrelevanten Neuigkeiten aufwarten. Grössere Umsätze sind also nur dort zu beobachten, wo die Musik spielt. Nicht so richtig in dieses Bild wollen die Spekulationen vom Mittwoch passen, wonach ausländische Grossinvestoren mit zig Milliarden aus dem Schwergewicht Nestlé in die Valoren von Roche und Novartis umschichten.