Wie aus den Handelsräumen der Bank of America in London zu vernehmen ist, traten in unseren Breitengraden zuletzt vor allem Hedgefonds sowie die Privatanleger als Käufer von Aktien in Erscheinung. Dass ausländische Hedgefonds munter mitmischen, scheint ein Blick auf die Liste der hiesigen Wochen-Gewinner bestätigen zu wollen. Jedenfalls kommt die besagte Liste einem «Wer-ist-Wer» der am häufigsten leerverkauften Aktien gleich. Ich denke da etwa an jene von Kudelski (+11 Prozent), SoftwareOne (+7 Prozent), Kuros (+6 Prozent) oder Adecco (+6 Prozent). Die Leerverkäufer ziehen sich bei diesen Papieren zweifelsohne aus ihren Wetten zurück.