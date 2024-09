Alles auf Bitcoin oder doch besser nicht? Bisher hat der Bitcoin bei der Performance die Kryptowährungen wie Ethereum, Solana oder Chainlink in den Schatten gestellt. Das zeigt sich auch an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung: Etwas mehr als 60 Prozent entfallen immer noch auf den Bitcoin. Wer nicht direkt in eine Kryptowährung investieren will oder ein diversifiziertes Portfolio anstrebt, kann mit dem ETP auf die zehn am höchsten kapitalisierten Kryptowährungen setzen. Der ETP bietet Zugang sowohl zu etablierten Large-Cap-Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum als auch zu Mid-Caps wie Ethereum oder Solana, die sich am Anfang ihres Wachstumspfads befinden und daher möglicherweise mehr Aufwärtspotenzial bieten.