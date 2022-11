Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag im Plus beendet. Dies verdankte er vor allem den defensiven Schwergewichten Novartis und Nestlé, die markant zulegten. Eine Mehrheit der Blue Chips schloss derweil schwächer. Etwas gedämpft wurde die Stimmung laut Händlern von der jüngsten Corona-Entwicklung in China, wo am Wochenende die ersten Toten seit gut einem halben Jahr gemeldet wurden. Das habe Befürchtungen geweckt, dass das Land nach der gerade eingeleiteten Öffnung die Zügel wieder anziehen werde, meinte ein Händler.

21.11.2022 18:15