InoBat-Chef Bocek setzt sich bei der EU dafür ein, dass sie europäische Lieferanten bevorzugt, die auch in Europa gewonnene Batterierohstoffe einsetzen. "Wir können mit den Chinesen nicht bei den Kosten konkurrieren", sagt er, "aber wir können mit lokaler Wertschöpfung konkurrieren." EBA-Managerin Ilka von Dalwigk geht es vor allem darum, Know How in Europa aufzubauen. "Auch wenn wir die Produktion in Europa haben, bedeutet das nicht, dass wir das Know-how oder die Kontrolle haben", sagt sie. "Momentan haben wir Northvolt - aber andere Initiativen haben noch einen langen steilen Weg vor sich."