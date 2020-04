Anleger hin- und hergerissen - kein Trend - Volatilität und Tageslaunen!

Virus Schweiz – positiv 17 191 – 482 Tote!

Virus Frankreich – 4032 Tote.

Virus Italien – angesteckt 110 574 – 13 155 Tote

Virus Österreich – angesteckt 10 663 – 150 Tote.

Virus USA – angesteckt 205 239 – 4 564 Tote.

Virus weltweit: angesteckt 937 170+ - 45 400+ Tote.

Georg Fischer – Kurzarbeit und Management Teilverzicht auf Lohn.

Wall Street – Automobilabsatz im 1.Q. eingebrochen, Autoaktien schwach: GM minus 7,5pc, Ford minus 8,3pc, Fiat minus 5,2pc, S&P Autoindex minus 7.8pc. Morgan Stanley CEO: «Die USA befinden sich klar in einer Rezession» (The US have clearly entered Rezession).

Swiss Life – Julius Bär 405 (530) kaufen.

Oerlikon – SG Securities 10 (13) kaufen.

Swiss Re – Julius Bär 75 (102) halten, Barclays 94 (119), übergewichten.

Credit Suisse – Julius Bär senkt auf 10.20 (13) halten.

UBS – Julius Bär 12 (14.50) kaufen.

Zurich – Barclays 410 (424) übergewichten!

SoftwareOne – JP Morgan 23 (26) übergewichten.

Barry Callebaut – Goldman Sachs 2260 (2270) kaufen.

Swatch Group – RBC Capital Markets 215 (250) marktgewichten.

Richemont – RBC Capital Markets nimmt auf 60 (76) zurück, ist aber überdurchschnittlich gestimmt, Deutsche Bank 78 (85) halten.

U-Blox – UBS senkt auf 60 (87) neutral, rechnet im laufenden Jahr mit einem Verlust, nächstjährige Gewinnschätzungen werden auf Null zusammengestrichen!

Lindt&Sprüngli – UBS 97 000 (100 000) kaufen.

Stadler Rail – UBS 43.50 (47) neutral.

Bitcoin – 6609 (6769/6525), ruhig, enge Bandbreite.

Ferner Osten - Tokio minus 1,4pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai plus 1,0pc, Seoul plus 2,4pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 2,0pc, Dollar 0.9665, Euro 1.0587, CNY 7.0994!, Gold 1592, Silber 14.18, Erdöl 27.59 (Trump will sich am Freitag mit der Oelindustrie treffen, China ist derzeit grosser Oelkäufer am Markt).

Vorbörse – SMI leichter gestellt: alle SMI-Titel leichter, übrige Titel GAM plus 0,1pc, DKSH flat, Aryn minus 1,3pc. Erneut hohe Volatilität erwartet und angesagt.

Tendenz - Footsie plus 12 Punkte, DAX plus 23 Punkte, CAC minus 2 Punkte. SMI vorbörslich minus 12 Punkte, Dow Jones Futures plus 322 Punkte.