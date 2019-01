Brexit – Brexit – Brexit

Brexit – heute Showdown im britischen Parlament – Wetten laufen auf Niederlage von Theresa May. Abstimmung ca. 22 Uhr Schweizer Zeit.

US Banken – gestern City als erste Grosse mit einem durchzogenen, aber passablen Ausweis. Heute JP Morgan und Wells Fargo. Werden ok erwartet! Mittwoch Bank of America und Chase, Freitag Goldman Sachs.

Wall Street – tiefst minus 230 Punkte, dann Erholung auf Bankenerwartungen.

Weltbank – Weisses Haus: Ivana Trump ist nicht unter den Bewerbern für den Weltbank-Chef, aber sie hilft aktiv mit, einen neuen Chef zu finden.

China – Finanzministerium spricht von geplanten grösseren Steuersenkungen im 2019!

Gold – Newmont Mining kauft Goldcorp. für zehn Milliarden Dollar. Grösster Goldminendeal aller Zeiten!

Partner Group – 2018 Verwaltete Vermögen:

Belimo – Research Partners erhöht auf halten (verkaufen) Kursziel 3800 (3500).

Zehnder – Research Partners senkt auf 45 (50) kaufen.

ABB – SG Securities 24 (25) kaufen.

Lonza – Goldman Sachs senkt auf 325 (375) neutral.

Vifor Pharma – Credit Suisse passt Kursziel neu auf 165 (200) an, ist aber für überdurchschnittlich.

Richemont – SG Securities geht auf 68 (73) zurück, halten.

Georg Fischer – UBS senkt Kursziel auf 1250 (1340) kaufen.

Dorma+Kaba – SG Securities geht auf kaufen (halten) 715 (675).

Swatch Group – SEC Securities geht auf verkaufen (halten) zurück, Kursziel 270 (332).

Geberit – Berenberg Bank geht auf verkaufen (halten), Kursziel neu 300 (410).

VZ Holding – Credit Suisse geht von neutral auf überdurchschnittlich: «Kursrückgang der letzten 12 Monate übertrieben».

Sika – HSBC 165 (163) kaufen.

Bitcoin – 3664 (3774/3630)

Ferner Osten - Tokio plus 1,0pc, Hongkong plus 1,9pc, Shanghai plus 1,4pc, Seoul plus 1,6pc, Singapur plus 1,5pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9808, Euro 1.1261, CNY 6.7532! Gold 1290, Silber 15.66, Erdöl 59.75!

Vorbörse – fester für Banken, UBS plus 0,7pc, Credit Suisse plus 0,6pc, AMS plus 3,3pc, VAC plus 1,4pc, schwächer für Uhren, Geberit, Swiss Re. Aber Tagestrend klar auf freundlich aber volatil eingestellt.

Tendenz - Footsie plus 49 Punkte, DAX plus 87 Punkte, CAC plus 27 Punkte SMI plus 47 Punkte, Dow Jones Futures plus 164 Punkte!