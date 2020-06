Das Hin- und Her hält an, zeigt eine gewisse Ratlosigkeit auf allen Ebenen!

China Autoverkäufe – im Mai erstmals seit Juni 2019 etwas besser mit plus 1,9pc im Jahresvergleich. Interessant: Premium- und Luxusautos waren speziell gesucht. Starkes Wachstum auch in SUVs.

Nestlé - verkauft das amerikanische Buitoni-Pastageschäft an Finanzinvestoren Brynwood Partners. 115 Millionen Dollar soll der Verkaufswert sein.

Die Deutsche Börse hat eine Hybridanleihe über 600 Millionen Euro platziert. Laufzeit 27 Jahren, erste Kündigung nach sieben Jahren möglich, Zinssatz 1,25pc/pa bis zum ersten Kündigungstermin.

Seco – Arbeitsmarkt Mai – Arbeitslosenquote 3,4pc (3,3pc April). Gegenüber dem Vorjahresmonat plus 54 628 Personen, ein Plus von 53,9pc!

Wall Street – schrittweise Rückkehr der Wirtschaft in den «Normal»-Zustand belebt die Börsen. Viel Erwartungsdruck bleibt. Viel Tagesgeschehen wird einwirken, politische Nachrichten jagen sich, oftmals Verunsicherung und gar Verwirrung. Präsident Trump will wieder mit direkten Rallies vor seinen Anhängern starten… FED morgen (Routine-)Sitzung. Alles offen…

Conzzeta – «Marktbedingungen im 2.Q. weiter verschlechtert» (trotz einer Erholung in China). Fürs 2020 erwartet die Gesellschaft nunmehr einen Betriebsgewinn (inklusive Veräusserungsgewinn) in mittler zweistelliger Millionenhöhe bei einem deutlich tieferen Nettoumsatz. ZKB bleibt bei übergewichten, reduziert aber Erwartungshaltung leicht, Credit Suisse bleibt bei übergewichten Kursziel 1000.

Helvetia – hat die wichtigen Genehmigungen für die Uebernahme des spanischen Versicherers CASER erhalten. Für den 70pc-Anteil werden 780 Millionen Euro anfallen.

Ams – Julius Bär erhöht auf 27 (18) kaufen!

Partners Group – Goldman Sachs 815 (765) neutral.

Surveillance – Barclays 2600 (2500) übergewichten (marktgewichten).

Emmi – Baader Helvea passt auf 890 (920) an, empfiehlt Zukäufe.

Burckhardt – Research Partners 350 (300) kaufen!

VAT Group – UBS 190 (175) kaufen.

Temenos – Citigroup 150 neutral (kaufen).

Bitcoin – 9693 (9886/9625).

Ferner Osten - Tokio minus 0,4pc, Hongkong plus 1,7pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 0,7pc (gestern geschlossen, Feiertag), Dollar 0.9576, Euro 1.0812, CNY 7.0753, Gold 1696, Silber 17.61, Erdöl 40.83.

Vorbörse – gute Grundstimmung: ABB plus 0,9pc, Lonza plus 0,8pc, Surveillance plus 0,7pc, Aryzta plus 1,0pc, Temenos minus 0,7pc, restliche Titel gut gehalten oder freundlich, aber volatil wie immer.

Tendenz - Footsie plus 5 Punkte, DAX plus 50 Punkte, CAC plus 38 Punkte. SMI vorbörslich plus 20 Punkte, Dow Jones Futures plus 28 Punkte.