FED-"Kauflust" reisst Börsen hoch!

CH-Konjunktur – Seco-Konjunkturprognosen Juni: Regierung rechnet mit 6,2pc BIP-Rückgang.

Peking – schliesst Teile der Stadt für vorerst acht Tage («will shut some part of the City for eight days»).

Wall Street – 762 Punkte tiefer im Keller, dann eine flotte Erholung. FED erklärte Kaufbereitschaft für Industrieanleihen ab heute Dienstag und ab ging die Post! («The FED will buy individual corporate bonds, marking a broader approch to corporate bond buying»).

Bank of Japan – heutige Sitzung: kurzfristige Zinsen bleiben bei -0,1pc und 0pc für langfristige Sätze («maintaining its yield curve control targets at -0,1pc fort short-term interest rates and 0pc for long-term rates»).

Stadler Rail – AB Transitio bestellt zwölf weitere Doppelstockzüge für Schweden (Region Mälab/Mälarsee westlich von Stockholm) für 133,3 Millionen Schweizer Franken. Aus einer Option des seit 2016 bestehenden Vertrages. Insgesamt hat Transitio damit 53 Züge des Typs KIS bestellt.

Swatch – SG Securities 175 (160) verkaufen!

Software One – Morgan Stanley beginnt mit übergewichten 30.

Kühne + Nagel – HSBC geht auf 144 (152) zurück mit Halteempfehlung.

Emmi – Kepler Cheuvreux senkt 75 auf 825 halten.

Nestlé – Berenberg bleibt bei 120 kaufen, Goldman Sachs 110 (112) kaufen.

Barry Callebaut – Goldman Sachs geht auf 2145 (2230) zurück, bleibt bei kaufen!

Givaudan – Berenberg bleibt bei 3200 halten.

Lindt&Sprüngli – Berenberg wiederholt 8000 halten.

Sensirion – Vontobel bleibt bei halten 32.

Orascom DH – ZKB weiter übergewichten!

Komax – UBS geht auf 118 (125) zurück, verkaufen!

Novartis – Citigroup 103 kaufen!

BFS – Produzenten- und Importpreisindex (Total) im Mai minus 0,5pc gegenüber April und minus 4,5pc gegenüber Vorjahr.

Bitcoin – 9531 (9585/9376), relativ ruhig.

Ferner Osten - Tokio plus 4,9pc, Hongkong plus 2,9pc, Schanghai plus 1,2pc, Seoul plus 5,1pc! Singapur plus 2,6pc, Sydney plus 3,9pc, Dollar 0.9496, Euro 1.0760, CNY 7.0745 (volatil), Gold 1725, Silber 17.34, Erdöl 39.79.

Vorbörse – SMI sackfest – UBS plus 3,5pc, Credit Suisse plus 3,2pc, Adecco plus 3,1pc, ABB plus 3,0pc, AMS plus 4,8pc, Kudelski plus 4,6pc, alle anderen Titel auf im Plus oder gar fester, aber hohe Volatilität angesagt.

Tendenz – alles sehr volatil - Footsie plus 136 Punkte, DAX plus 318 Punkte (sehr volatil), CAC plus 165 Punkte. SMI vorbörslich plus 170 Punkte, Dow Jones Futures plus 416 Punkte.