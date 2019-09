FED und Ölpreis-Entwicklung im Fokus!

Wall Street – FED heute mit Zinsentscheid: Händler erwarten 0,25pc Senkung. Wird ab heute 75 Milliarden Dollar in den Markt pumpen, will Liquiditätsengpass vermeiden. «Rein technische Massnahme» wird beruhigt.

Israel – Wahlresultat noch zu undurchsichtig, beide Seiten beanspruchen Sieg. Genaue Auszählungsresultate und erste Aeusserungen werden heute erwartet.

EZB – EU-Parlament bestätigt Christine Lagarde (62) als Nachfolgerin von Mario Draghi. Amtsantritt 1. November, die Amtszeit eines EZB-Chefs beträgt acht Jahre!

Glarner Kantonalbank – begibt 100-Millionen-Anleihe zu 0,00pc, Laufzeit 2029.

Schweizer Aktienkonferenz Investora in Zürich. Heute 1. Tag.

SNB – Nationalbank morgen «Geldpolitische Lagebeurteilung».

LafargeHolcim – will CHF 160 Millionen investieren, um CO2-Ausstoss in Europa zu senken.

Huber+Suhner – Baader-Helvea senkt auf 83 (89) aber mit Kaufempfehlung.

Swatch – Exane BNP 300 (299) neutral, UBS 217 (240) verkaufen!

Richemont – Exane BNP 80 (77) neutral, UBS 68 (71) verkaufen neutral.

Swisscom – JP Morgan passt Kursziel auf 453 (427) an, ist aber für untergewichten.

Bitcoin – 10203 (10602/10168).

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9936, Euro 1.0994, CNY 7.0860, Gold 1502, Silber 17.89, Erdöl 64.56.

Japan – Exporte erneut und zum neunten Male rückläufig. August-Export minus 8,2pc im Jahresvergleich. Vor allem Exporte nach China rückläufig. Besonders betroffen, Autos und Autoteile und Semiconductor Bereich. Bank of Japan reguläre Sitzung morgen Donnerstag.

Roche – erhält von der FDA Breakthrough Therapy Designation (BTD, Therapiedurchbruch) für Gazyva. (Obinutuzumab)

Vorbörse – leichter, nur Swisscom plus 0,2pc, Swatch minus 2pc, Richemont minus 4,2pc!, Kühne & Nagel minus 1,8pc, Logitech minus 1,9pc, restliche Titel leichter, weiter sehr volatil angesagt!

Tendenz - Footsie minus 11 Punkte, DAX minus 6 Punkte, SMI vorbörslich minus 25 Punkte, Dow Jones Futures minus 42 Punkte.