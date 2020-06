Heute grosser Optionenverfall - wird den ganzen Tag - bis zum definitiven Ausgleich - hohe Volatilität bringen!

Bolton/Trump – das 592 Seiten-Buch «The Room Where It Happened» (Der Raum wo alles passierte) wird – trotz Trumps Bemühungen eines Stopps, - am 23. Juni in den Verkauf gelangen. Gemäss diversen Meldungen ist das Buch bereits an alle Buchhandlungen verteilt worden. Jetzt schon ein grosser Run, Amazon meldet «eine Millionen-Nachfrage…». Bolton redet von einer Fülle von «Bomben»: «a book full of damning details from his year-and-a-half in the Trump administration.» Trump, der John Bolton als seinen Sicherheitsberater noch vor Monaten über jeden Klee gelobt hatte, schäumt heute vor Wut und lässt sie in seinen Twitter auch raus: «He is a washed-up Guy» and a Liar.» Der Austausch von Komplimenten wird sich – so Beobachter – in den nächsten Tagen noch verstärken: «Ein Esel schimpft den anderen Langohr…» oder «Gleich und Gleich gesellt sich gern…»

US Corona – Arizona (neue Ansteckungen 2519), Florida 3207, Kalifornien 4084, South Carolina 987 und Texas 3516 (total 99851, ein Sprung vor 100 000!) melden alle neue Rekordzahlen bei den Ansteckungen.

Peking/Washington – Präsident Trump wirkt und wird immer ratloser, dafür aggressiver: «Redet von einer vollständigen Entkoppelung (was immer das heissen mag), die möglich ist». Sogar sein Handelsbeauftragter Robert Lighthizer verwirft die Hände. «Eine Entkoppelung der beiden Volkswirtschaften ist nicht mehr möglich…»

Wall Street – im Mittelpunkt der grosse Optionen-Verfall am Nachmittag. Politisch alles im Fokus des morgigen Massenaufmarschs der Trump-Fans in Tulsa. Wildes Wochenende angesagt!

SoftwareONE – Erst- und Grossaktionäre steigen weiter aus. Es läuft ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren für den verkauf von Aktien durch KKR, Raiffeisen und die Erben von Patrick Winter. Es wurden rund 17 Millionen Aktien (elf Prozent des AK) zu CHF 22.50 platziert. Mit 29pc werden die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Beat Curti und René Gill zusammen weiterhin den grössten Anteil an SoftwareONE halten.

GAM Holding – erwartet fürs 1.Hj einen IFRS Konzernverlust von rund CHF 400 Millionen (i.V. Verlust 49.7 Millionen) Goodwill-Abschreibungen und Rückstellungen!

Galenica Santé – Vontobel 62 (47) halten.

Swissquote – Kepler Cheuvreux 85 (6 5) kaufen.

Daetwyler – Vontobel 178 (160) halten.

Klingelnberg – Vontobel 18 (22) halten.

Ams – ZKB bleibt bei übergewichten.

Roche GS – ZKB bleibt bei übergewichten.

Vifor Pharma – Credit Suisse 170 (160) überdurchschnittlich!

MCH - Messe Basel – RP-Analysten halbieren Kursziel auf 12.50 (25) mit Verkaufsempfehlung!

Partners Group – Morgan Stanley 900 (825) übergewichten!

Swiss Re – ZKB bleibt bei marktgewichten.

Zurich – ZKB bleibt bei übergewichten, «Aktienkurs ist weiterhin zu tief.»

CH-Nationalbank – wird expansive Geldpolitik fortführen, beharrt unmissverständlich auf ihre gesetzlich vorgesehene Unabhängigkeit!

Bitcoin – 9308 (9416/9231).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 0,7pc, Sydney minus 0,4pc, Dollar 0.9508, Euro 1.0660, CNY 7.0841, Gold 1729, Silber 17.51, Erdöl 41.99.

Vorbörse – heute grosser Optionenverfall – morgens noch viele Ausgleiche und Umschichtungen, klarer Trend erst am Nachmittag: SMI vorbörslich gehalten, WON minus 5,9pc, GAM minus 3,1pc, Aryn minus 0.6pc, restliche Titel gehalten, vorerst (verdächtig) ruhig, Volatilität wird heute wieder grossgeschrieben werden.

Tendenz - Footsie plus 17 Punkte, DAX plus 21 Punkte, CAC plus 12 Punkte. SMI vorbörslich plus 2 Punkte, Dow Jones Futures plus 103 Punkte.