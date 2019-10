LafargeHolcim wieder auf Erfolgskurs!

LafargeHolcim – 3Q: Umsatz plus 4,9pc, 9 Monate plus 4,0pc, EBITA plus 9,0pc. Alle Ziele für 2019 bestätigt. CEO Jan Jenisch : « im dritten Quartal haben wir zum fünften Mal in Folge unsere Profitabilität überproportional steigern können.»

Wall Street – weiterhin von einem Bein zum anderen. Amazon-Gewinn verstimmt, Innenpolitik weiterhin im Fokus, viele Unsicherheiten zum Wochenende. Tagesnews wird entscheidend sein.

Brexit – PM Johnson fordert Neuwahlen auf den 12. Dezember. Labour «denkt nicht daran». Will zuerst EU-Reaktion abwarten.

EZB – Draghi adé – keine Änderungen im Zinsgefüge mehr.

FED – nächste Woche Sitzung – Wall Street sieht mehrheitlich noch eine Zinssenkung.

Meyer Burger verkauf Ihre Software Firma AIS Automation Dresden GmbH (Deutschland) an die österreichische S&T AG in Linz für 14 Millionen in bar. Buchgewinn ca. 2 Millionen.

KMU-Tag 2019 in St.Gallen.

Sika – Julius Bär geht auf 150 positiv, Credit Suisse bleibt bei 160 überdurchschnittlich, Jefferies bleibt bei kaufen bis 189.

VAT Group – Vontobel bleibt bei 119 halten, Berenberg bleibt bei kaufen 140, ZKB weiter übergewichten.

Idorsia – Credit Suisse 21 (18) neutral.

Schindler – Barclays weiter 210 marktgewichten, Goldman Sachs bleibt bei 233 neutral, Baader-Helvea weiter 240 halten, Julius Bär weiter kaufen bis 250.

ABB – DZ Bank 23 (22) kaufen.

Autoneum – Credit Suisse 150 (170) überdurchschnittlich!

Zur Rose – nimmt am Markt CHF 180 Millionen Anleihe auf.

IPO SoftwareOne kommt zu 18 Franken! – starke Nachfrage!

Bitcoin – 7484 (7799/7350).

Japan - Handelsminister Isshu Sugawara nach nur einem Monat im Amt per sofort zurückgetreten. Untersuchungen im Parlament wegen «Unregelmässigkeiten»!

Südkorea – verliert Status eines Entwicklungslandes bei der WTO. Konsumenten-Vertrauensindex im Oktober plus 98.6 (96.9 September).

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul minus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9925, Euro 1.1023, CNY 7.0672, Gold 1505, Silber 17.97, Erdöl 61.42.

Vorbörse – gute Grundhaltung – LafargeHolcim plus 1,6pc, VAC minus 0,9pc, übrige Titel gut gehalten bis freundlich gestellt, aber weiter volatil.

Tendenz - Footsie plus 2 Punkte, DAX minus 4 Punkte, CAC plus 38 Punkte. SMI vorbörslich plus 4 Punkte, Dow Jones Futures plus 2 Punkte.