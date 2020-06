Letzter Guru-Börsenflash!

CH-Börse – heute Halbjahresultimo, morgen beginnt das zweite Hj. Last Minute-Käufe von Fonds und Institutionellen hielten sich gestern aber in Grenzen. Sika, LafargeHolcim und Geberit sahen klar institutionelle Anlagekäufe. An Georg Fischer, zur Rose und ABB wurde geknabbert.

Roche – Erhält FDA-Zulassung für «Phesgo» für positiven Brustkrebs.

Boeing – begann mit den Rezertifizierungsflügen 737Max unter Aufsicht der FAA. Hat an der Börse sofort durchgeschlagen und den Index hochkatapultiert.

Zur Rose – Warburg 295 (208) kaufen!

Swisscom – UBS 490 (495) neutral.

Straumann – JP Morgan 583 (549) aber mit untergewichten.

V-Zug – Kepler Cheuvreux startet Abdeckung mit 88 kaufen.

Metall Zug – Kepler Cheuvreux 1550 (2350, Abspaltung V-Zug), halten.

Ascom – ZKB geht auf übergewichten.

Lindt&Sprüngli – Morgan Stanley erhöht auf 7900 (7600) übergewichten!

Temenos – Goldman Sachs 95 (84) verkaufen.

Richemont – Credit Suisse passt auf 55 (48) an, ist aber für untergewichten.

Vifor Pharma – Commerzbank 190 (205) kaufen.

Bitcoin – 9140 (9206/9115) bisher ruhiges Geschäft.

China – PMI (Einkäuferindex) Juni 50.9 (50.6 Mai) , erwartet waren von Analysten 50.4pc!

Ferner Osten - Tokio plus 1.8pc, Hongkong plus 0,9pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 1,6pc, Singapur plus 1,2pc, Sydney plus 1,5pc, Dollar 0.9513, Euro 1.0694, CNY 7.0673, Gold 1772, Silber 17.83, Erdöl 41.43.

Vorbörse – freundlich, gut gestimmt: Richemont plus 0,9pc, ABB, Credit Suisse, UBS und Adecco plus 0,5pc, Leonteq plus 5,4pc, Autoneum plus 2,4pc, AMS plus 1,4pc (alles noch Käufe im 1.Hj). übrige Titel freundlich, aber Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie plus 32 Punkte, DAX plus 68 Punkte, SMI vorbörslich plus 39 Punkte, Dow Jones Futures plus 83 Punkte.

Das ist der letzte Guru-Alert von Alfred Herbert. Nach rund 50 Jahren journalistischer Tätigkeit geht Fredi in Pension. Lesen Sie seine persönlichen Abschiedszeilen. Und schauen Sie das Video-Interview von Fredi Herbert auf cash.ch.