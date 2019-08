Neben Strafzöllen jetzt noch Währungskrieg!

Wall Street – breit gestreuter Sell-Off wie angesagt. Die Erholung zum Schluss war dürftig, dürfte auf weitere Schwäche hinweisen.

Weisses Haus – Stellungnahme Trump zu Amok-Läufen dürftig. Kein Wort zu Waffenkontrolle oder Verschärfung der Waffengesetze. Er braucht die Stimmen der NRA (Nation Rifle Association), dem stimmenstarken Lobbying-Verein der Waffenfreunde. Das wird Zoff im Parlament und innerhalb der Partei geben.

China/USA – China wertet den Yuan klar ab, Trump mit wütender Reaktion. Peking spielt es ihm klar und clever um die Ohren. Yuan auf schwächstes Kurs seit 2015.

Brexit – Labour-Chef Corbyn droht, Vertrauensfrage zu stellen, um Premier Johnson zu stürzen!

LLB – Liechtensteinische Landesbank einigt sich im Steuerstreit mit dem DOJ (Department of Justice) im schwelenden Steuerstreit und zahlt eine satte Busse von 10,7 Millionen Dollar!

Oerlikon – trotz robuster Entwicklung mit Umsatzwachstum wird der Ausblick angepasst: fehlende Anzeichen für eine Markterholung.

Credit Suisse- LLBW 14.50 (15.50) kaufen.

Ascom - UBS 11 (12) verkaufen, ZKB bleibt bei marktgewichten, Vontobel bleibt bei 15,50 halten: Vorgaben fürs ganze Jahr aber anspruchsvoll.

Kardex – Research Partners geht auf 145 (155) zurück, bleibt aber bei halten: Titel fair bewertet!

Belimo – im Kreuzfeuer der Analysten: Kepler Cheuvreux 4400 abbauen, Vontobel wiederholt 4750 halten, Berenberg bestätigt kaufen 6500!, UBS 4800 verkaufen!

Inficon – Berenberg Bank neues Kursziel 725 (647) kaufen.

Lonza – Berenberg Bank 410 kaufen.

Bitcoin – 11788 (12228/10920).

Ferner Osten - Tokio minus 0,7pc, Hongkong pc, Schanghai minus 1,3pc, Seoul minus 1,6pc, Singapur minus 0,7pc, Sydney minus 2,4pc (RBA belässt Cash Rate unverändert bei 1pc), Dollar 0.9749, Euro 1.0920, CNY 7.0435, Gold 1464, Silber 16.42, Erdöl 60.34 (tiefst 59.89!

Vorbörse – nachgebend, ABB, UBS und Adecco minus 0,9pc, Lonza plus 0,6pc, Basilea plus 2,3pc (gute Forschungsresultate) Oerlikon plus 0,8pc, Galenica plus 0,3pc (passable Hj-Zahlen), restliche Titel etwas leichter gestellt, weiterhin volatil.

Tendenz - Footsie minus 12 Punkte, DAX plus 15 Punkte, CAC plus 15 Punkte. SMI vorbörslich minus 34 Punkte, Dow Jones Futures plus 77 Punkte!