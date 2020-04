Öl regiert die Welt - einmal mehr...

Wall Street – Erdöl-May-Kontrakte gestern Schluss minus 37.63 Dollar pro Barrel! Heute Nachmittag ist Kontraktverfall für May-Trades. Wird stark beachtet werden (müssen) und wird die Tageslaunen noch volatiler machen.

US Immigration – Washington will die Grenzen ganz schliessen, sieht es als Abwehrwall gegen Virus.

Sika – 1.Q.: Januar/Februar starkes Wachstum, März gebremst durch Corona. Heute GV, wird Ausblick geben.

Implenia – heute Capital Market Day.

Burckhardt – UBS 190 (235) neutral (verkaufen).

Geberit – UBS 390 (400) verkaufen.

Kühne + Nagel – Goldman Sachs 107 (120) verkaufen!

Autoneum – Credit Suisse 123 (155) überdurchschnittlich.

Bitcoin – 6889 (6923/6819).

Nordkorea – Präsident Kim Jong-un soll nach Herzoperation in kritischer Kondition sein. Der chronische Kettenraucher hatte schon wiederholt Herzkranz-Probleme. Vorerst keine offizielle Mitteilung, alles nur Geheimdiensterkenntnisse und Gerüchte.

Ferner Osten - Tokio minus 2,0pc, Hongkong minus 2,1pc, Schanghai minus 1,2pc, Seoul minus 1,0pc, Singapur minus 1,4pc, Sydney minus 2,5pc, Dollar 0.9698, Euro 1.0515, CNY 7.0856, Gold 1692, Silber 15.24, Erdöl Brent 25.40.

Vorbörse – generell schwächer, Sika plus 0,1pc, ABB, UBS und Adecco minus 1,8pc, SIG plus 0,6pc, VIF plus 0,3pc, Sulzer plus 0,1, Ascom minus 1,5pc, AMS minus 2,4pc, restliche Titel leichter, Volatilität wie immer stark.

Tendenz - Footsie minus 97 Punkte, DAX minus 157 Punkte, CAC minus 82 Punkte. SMI vorbörslich minus 61 Punkte, Dow Jones Futures minus 165 Punkte.