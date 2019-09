Positionskämpfe in Washington und London verunsichern die Märkte!

Washington/Capitol – Demokraten beschliessen Einleitung des Impeachments (Amtenthebungs-Verfahren) gegen Präsident Trump. Jetzt ist Feuer im Dach! Die Demokraten haben im Kongress das Sagen, dann geht es in den Senat, dort wird es schwierig(er). Die Kommentare beider Parteien werden sich in den nächsten Tagen überschlagen…

Brexit – Premier Johnson zurück in London. Parlament nimmt Sitzung wieder auf, da die «Zwangsferien» vom höchsten Gericht als illegal bezeichnet worden waren. Johnson gibt sich unbeeindruckt: «Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen, so oder so…» Das gibt noch ein ordentliches Gezänke vor und hinter den Kulissen. Labour-Chef Corbyn hat bereits öffentlich den sofortigen Rücktritt von Johnson verlangt…

Georg Fischer – Capital Markets Day in Biel.

Credit Suisse – «Detektiv-Story» - CS-Chef Urs Rohner will diese Woche noch Resultate der internen Untersuchung und mögliche Konsequenzen bekanntgeben!

GLKB – Glarner Kantonalbank stellt ihr Robo Advisor Angebot «investomat.ch» per Ende November ein: zu geringe Nachfrage seitens der Anlagekunden. Dagegen sollen «hybride Anlagelösungen» (Digitale Prozesse und Toolunterstützung) mit den Vorteilen der persönlichen Beratung optimiert werden.

HNA Group – Finma-Verfahren: Offenlegungspflichten schwer verletzt.

Nestlé – RBC Capital Markets 92 (98) unterdurchschnittlich!

Richemont – HSBC 85 (90) von kaufen auf halten.

Bitcoin – 8533 (9032/8427!).

Ferner Osten - Tokio minus 0,4pc, Hongkong minus 1,2pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul minus 1,4pc, Singapur minus 0,8pc, Sydney minus 0,6pc, Dollar 0.9864, Euro 1.0856, CNY 7.1159, Gold 1530, Silber 18.52, Erdöl 62.57.

Vorbörse – alles leichter: Swiss Life, Surveillance, Swisscom, Novartis minus 0,2pc, Nestlé minus 0,4pc, ABB minus 0,6pc, Credit Suisse minus 0,9pc, UBS minus 1,2pc, Richemont minus 0,9pc, Inficon minus 2,6pc, VAFC minus 3,1pc!, die anderen Titel nachgebend, heute erneut grosse Volatilität angesagt!

Tendenz - Footsie plus 19 Punkte, DAX minus 48 Punkte, CAC minus 16 Punkte. SMI vorbörslich minus 30 Punkte, Dow Jones Futures plus 64 Punkte.