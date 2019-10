US Banken mit starken Gewinnen - Demokraten-TV-Parade durchzogen!

Weltkonjunktur – IMF reduziert Wachstums-Erwartungen 2019 auf 3,0 (3,2)pc und erwartet für 2020 3,4pc.

Brexit – kommt heute der Durchbruch?

US Farmbericht – erwarten schwächstes Ernteergebnis für 2019 (Crop Failures and a «Record-low» Harvest 2019).

CNN – New York Times – 10 Demokraten-Kandidaten im nationalen TV-Kreuzfeuer. Kein klarer Sieger, zuviel «Chrüsi-Müsi». Elisabeth Warren leicht im Plus, Biden farblos, die anderen eher durchzogen. Da wird noch tüchtig gesiebt werden müssen.

Wall Street – Bankenresultate beflügeln – Türkei/Syrien dämpft – Impeachment wirbelt weiter.

Roche – 9M-Umsatz: - plus 10pc auf 46,1 Milliarden Franken. Bester Umsatz in den USA mit plus 17pc! Pipeline bleibt gut gefüllt!

Roche II – Merrill Lynch setzt Roche (für Novartis) auf «Europe 1»-Liste, und wiederholt Kaufempfehlung bis 320, Bär bleibt bei 275 halten.

Zur Rose – Barclays beginnt mit 120 übergewichten. Sieht mit der laufenden Marktdurchdringung im Online-Vertrieb hohe Wachstumsraten möglich. -

Conzzeta – 9M: Umsatz minus 7pc, Auftragsbestand aber über Vorjahreshöhe.

Selecta – bläst Börsengang ab, kein IPO.

Sonova – ZKB bleibt bei marktgewichten, Berenberg bei 210 halten.

Sulzer – Kepler Cheuvreux bleibt bei 90 kaufen.

Mobimo – Vontobel bleibt bei 270 halten, Bär bei 300 kaufen!

Swiss Re – Barclays 106.90 (106.10) übergewichten, Commerzbank 112 (100) halten.

Bitcoin – 8162 (8487/8125).

Ferner Osten - Tokio plus 1,2pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur plus 0,7 pc, Sydney plus 1,3pc, Dollar 0.9968, Euro 1.1006, CNY 7.0950, Gold 1480, Silber 17.27, Erdöl 59.03.

Vorbörse – SMI gut gehalten: SMI Roche plus 2pc, Swiss Re plus 0,8pc, UBS, CS, Adecco und ABB minus 0,4pc, AMS plus 0,7pc. Restliche Titel leichter, Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie minus 16 Punkte, DAX minus 25 Punkte, CAC plus 56 Punkte. SMI vorbörslich plus 5 Punkte, Dow Jones Futures minus 32 Punkte.