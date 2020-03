US-Stimulus-Paket beflügelt die globalen Börsen - Zudem Entspannung (!) aus China

Viren – China lockert Reisebeschränkungen, einzelne Instanzen melden «Licht am Ende des Tunnels». Beflügelt sofort die Börsen…

US-Börsen – grösster Tagesgewinn (in seit 1933!

Wall Street – Riesen-Stimulus-Paket zugestimmt.. Die überverkauften Börsen galoppieren. Viele Shorts eingedeckt plus Meinungskäufe von Grossen, Tradern und Institutionellen. Der elektronische Handel (der Parketthandel ist seit Montag eingestellt) belebt die Börsen, die Vola-Ausschläge werden grösser und stimulieren immer wieder elektronische Trading Programme.

IMF – warnt eindringlich: Rezession könnte schlimmer sein als die Rückschläge in der Finanzkrise 2008 («»Global Recession could be worse that 2008 Crisis»). Börse bisher unbeeindruckt ob diesen pessimistischen Aussagen. Sie kommen immerhin von berufen(st)er Stelle…

Neuseeland – im totalen Lockdown: «New Zealand is in lock-down. NO one can either enter or depart our shores as of today”.

Leonteq – Research Partners 25 (65) verkaufen (kaufen)!

Vetropack – Research Partners 2900 kaufen (halten).

Bachem – Research Partners geht auf 225 (155) kaufen!

Sonova – Kepler Cheuvreux 131 (178) abbauen.

Cembra – Vontobel bleibt bei 112 kaufen.

Bitcoin – 6677 (6752/6540).

Ferner Osten - Tokio plus 8,1pc!, Hongkong 3,0pc, Schanghai plus 2,2pc, Seoul plus 5,7pc, Singapur 3,4pc, Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9805, Euro 1.0599, CNY 7.0752, Gold 1608, Silber 14.41, Erdöl 27.71.

Vorbörse – fest: Credit Suisse, Alcon plus 1,7pc, ABB, UBS plus 1,6pc, Surveillance plus 0,7pc, Swisscom plus 0,8pc, GAM plus 1,4pc, die anderen Titel meist besser, Volatilität wie immer gross geschrieben.

Tendenz – alles Momentaufnahmen, alles nervös und volatil: Footsie plus 105 Punkte, DAX plus 204 Punkte, CAC plus 53 Punkte. SMI vorbörslich plus 172 Punkte, Dow Jones Futures plus 204 Punkte.