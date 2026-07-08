Das ist an den Märkten passiert
...industrielle Revolution anzuzetteln, wie man sie seit der Erfindung des Internets nicht mehr gesehen habe. Zur Erinnerung: Die Aktie ging gestern Dienstag in New York um 7pc tiefer bei rund 150 $ aus dem Handel. Bei Kursen von 800 $ würde SpaceX an der Börse mit dem 93-fachen des für das Jahr 2028 zu erwartenden operativen Jahresgewinns (EBITDA) bewertet, was völlig verrückt klingt. Nächsthöheres Kursziel kommt mit etwas mehr als 400 $ schon beinahe bescheiden daher.
New Yorker Börse nach frühen Rekorden im Angebot. Chip-Hersteller unter Verkaufsdruck. Rendite 10-jähriger Treasuries mit 4.55pc auf dem höchsten Stand seit Ende Mai und damit ein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh trotz Anhaltspunkte für eine Eskalation in Nahost knapp behauptet. Asiatische Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit einem eher schweren Stand. Gold und Silber etwas höher.
SMI vorbörslich noch unentschlossen. Gefragte Geberit und Alcon stehen bei den Blue Chips schwächeren Kühne+Nagel gegenüber. Bei den Nebenwerten weisen einzig Galderma und Accelleron positive Vorzeichen auf.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Geberit +0.9% (Kurszielerhöhung)
Alcon +0.7% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Kühne+Nagel -0.5% (Nahost)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Kuros: Berenberg Bank will es wissen. Startet mit BUY bis 32 Fr. Weit über dem gestrigen Schlusskurs von knapp 20 Fr. Die guten Wachstumsaussichten seien noch lange nicht eingepreist, wie der zuständige Analyst schreibt.
Amrize: Aktie gestern im späten Handel unter starkem Verkaufsdruck. J.P. Morgan erhöht nun allerdings auf 56.60 (54.80) Fr. mit OVERWEIGHT.
ABB: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 74 (72) Fr. Hält die guten Aussichten für mehr als eingepreist.
Addex: Schlafmittel ADX71743 in präklinischen Versuchsreihen mit vielversprechendem Ergebnis. Dürfte allerdings noch ein sehr langer Weg bis zur Marktreife sein.
Alcon: Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 74 (71) Fr. Lobt die gestern bekannt gewordene Zusammenarbeit mit RxSight.
Burkhalter: UBS erhöht auf 140 (133) Fr. mit NEUTRAL. Sieht aufgrund der anspruchsvollen Bewertung kursseitig kaum noch Luft nach oben.
Cicor: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 165 (175) Fr. Hofft nun auf erste Anhaltspunkte für eine Belebung beim org. Wachstum.
Galderma: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 175 (155) Fr. Zuständige Analystin geht beim Hautmittel Nemluvio neuerdings von höheren Umsätzen aus. Octavian sogar noch zuversichtlicher mit BUY bis 189 (180) Fr.
Geberit: Goldman Sachs erhöht auf 596 (561) Fr. mit BUY. Tagesgeschäft dürfte sich im zweiten Quartal weiter verbessert haben.
Julius Bär: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 81 (70) Fr. Passt die Gewinnschätzungen gleich für mehrere Jahre nach oben an.
SF Urban: Macht zwei Liegenschaften in Schlieren und St. Gallen zu Geld. Es fliessen 3.6 Mio Fr. nach Steuern. Diesjährige Finanzziele bleiben allerdings dieselben.
SIG: Research Partners ist für HALTEN bis 14.60 (14.50) Fr. und Morgan STanley für EQUAL-WEIGHT bis 15.20 (13.60) Fr.
Swatch Group: J.P. Morgan erhöht widerwillig auf 130 (125) Fr. mit UNDERWEIGHT. Nimmt die Gewinnschätzungen währungsbedingt etwas nach oben. Research Partners ist hingegen für HALTEN bis 160 (155) Fr.