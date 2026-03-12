Das ist an den Märkten passiert
...Jasper Hellweg veranschlagt neuerdings ein Kursziel von 180 $, was umgerechnet knapp 139 Franken entspricht. Stellt damit den bisherigen Kursziel-Rekord von Deutsche Bank und J.P. Morgan von jeweils 135 Franken in den Schatten. Novartis in Zürich mit einem Plus von mehr als 11pc drittbeste SMI-Aktie seit Januar. Nach dem zuvor schon starken 2025 will das schon etwas heissen...
New Yorker Börse den gesamten Sitzungsverlauf über richtungssuchend. Langfristzinsen wieder im Steigen begriffen. Gehören im Auge behalten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren noch bis zu 0.7pc. Dortige Börsen durchs Band schwächer. Verluste bewegen sich jedoch in einem überblickbaren Rahmen. Europa und die Schweiz erneut tiefer erwartet. Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus lassen den Ölpreis kräftig steigen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Ähnliches liesse sich über Gold und Silber sagen.
Geberit einziger SMI-Titel im Plus. Schwergewicht Roche ex Dividende gehandelt. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Accelleron, PolyPeptide und Bachem schwachen Also gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Bachem +5.5% (Zahlen, Ausblick)
Accelleron +2.3% (Zahlen, Rückkauf)
Verlierer:
Roche -2.0% (ex Dividende)
Also -1.8% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Life: Jahresprämien 20.87 Mrd Fr. (erw. 20.81 Mrd Fr.). Fee-Erträge 2.59 Mrd Fr. (erw. 2.56 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.83 Mrd Fr. (erw. 1.82 Mrd Fr.). Dividende +4pc auf 36.50 Fr. (erw. 36.93 Fr) je Aktie. Vontobel bleibt für HOLD bis 804 Fr.
Givaudan: Aktie gestern über weite Strecken schwach. Van Lanschot Kempen geht auf SELL (Neutral) bis 2600 (3500) Fr. Denn auch von grösseren Abgaben aus dem angelsächsischen Raum zu hören.
Accelleron: Jahresumsatz 1.26 Mrd $ (erw. 1.23 Mrd $). Op. Gewinn 321 Mio $ (erw. 309.4 Mio $). Diesjährige Vorgaben am oberen Ende der Erwartungen. Dividendenvorschlag leicht enttäuschend. Geplanter Aktienrückkauf dürfte hingegen gut ankommen. Berenberg Bank bleibt für HOLD bis 70 Fr. Lobt die Zahlen jedoch. UBS ist sogar für BUY bis 71.30 Fr.
Adecco: Vertieft die Zusammenarbeit mit Salesforce auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Kleinerer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von gut 70'000 Fr.
Also: Nach der UBS gestern geht nun auch die Berenberg Bank auf HOLD (Buy) bis 165 (320) Fr. Mittelfristziele im jetzigen Umfeld wohl unrealistisch.
Autoneum: Op. Jahresgewinn 126.9 Mio Fr. (erw. 127.3 Mio Fr.). Dividende +14pc auf 3.20 Fr. (erw. 3.08 Fr.) je Aktie. Mittelfristziele werden nach unten angepasst. Basler KB geht auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 160 Fr.
Bachem: Jahresumsatz 695.1 Mio Fr. (erw. 687.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 167.3 Mio Fr. (erw. 147.7 Mio Fr.). Zahlenkranz durch einen einmaligen Gewinn künstlich aufgebläht. Ausblick allerdings erfreulich. UBS bleibt denn auch für BUY bis 78 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 62 Fr.
BB Biotech: Julius Bär erhöht auf 45 (40) Fr. mit HOLD. Starkes Schlussquartal und attraktiv hohe Dividendenrendite.
Geberit: Op. Jahresgewinn 931 Mio Fr. (erw. 928.7 Mio Fr.). Dividende mit 12.90 Fr. je Aktie leicht über Vorjahr. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 673 Fr. Basler KB senkt auf 600 (640) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
Interroll: Op. Jahresgewinn 71.8 Mio Fr. (erw. 73.6 Mio Fr.). Dividende mit 32 Fr. (erw. 28.50 Fr.) je Aktie auf Vorjahresniveau. UBS bleibt für BUY bis 2500 Fr. und Vontobel für HOLD bis 2600 Fr.
Kardex: Jahresumsatz 850 Mio € (erw. 874 Mio €). Op. Gewinn 101.2 Mio € (erw. 101 Mio €). Angst vor einer Dividendenkürzung erweist sich als übertrieben. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 350 Fr. und die UBS gar für BUY bis 355 Fr.
Kuros: Aktie für Octavian ein Kauf mit BUY bis 33 (32) Fr. Wachstumsaussichten bleiben gut und sollten zu steigenden Gewinnen führen.
PolyPeptide: Op. Jahresgewinn 46.8 Mio € (erw. 42.6 Mio €). Erneuter Dividendenverzicht. Mittelfristziele bleiben dieselben. Finanzchef tritt aus persönlichen Gründen zurück.
Roche: J.P. Morgan senkt auf 325 (350) Fr. mit NEUTRAL. Eine direkte Reaktion auf die enttäuschenden Studienergebnisse zu Petrelintide.
Temenos: Goldman Sachs erhöht auf 89 (81) Fr. mit NEUTRAL. Trägt mit den Anpassungen den höheren Mittelfristzielen Rechnung.