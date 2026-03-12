New Yorker Börse den gesamten Sitzungsverlauf über richtungssuchend. Langfristzinsen wieder im Steigen begriffen. Gehören im Auge behalten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel unter Druck. Verlieren noch bis zu 0.7pc. Dortige Börsen durchs Band schwächer. Verluste bewegen sich jedoch in einem überblickbaren Rahmen. Europa und die Schweiz erneut tiefer erwartet. Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus lassen den Ölpreis kräftig steigen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Ähnliches liesse sich über Gold und Silber sagen.