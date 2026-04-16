Das ist an den Märkten passiert
...2.3 Mrd $ handelte es sich damals bei restlos allen um Verkäufe. Verkäufe an der Anzahl Transaktionen sowie am Volumen gemessen seither nicht eben weniger geworden selbst wenn vergangene Woche vereinzelt ein paar wenige Kauftransaktionen beobachtet werden konnten. Lässt mit Blick auf die Unternehmensberichterstattung fürs erste Quartal in Übersee nichts Gutes erahnen...
Geschehen an der New Yorker Börse ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. S&P 500 und Nasdaq dank Panikkäufen bei den Tech-Giganten mit neuen Rekorden. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut etwas höher. Dortige Börsen hingegen einmal mehr uneinheitlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz somit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen ihre jüngsten Gewinne aus. Gold und Silber ebenfalls gefragt.
SMI dank den Schwergewichten Nestlé und Novartis vorbörslich im Plus. Bei den Nebenwerten stehen schwache VAT Group, Helvetia und Barry Callebaut gefragten DocMorris, Sandoz und DKSH gegenüber. Vontobel und Comet ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
DocMorris +4.8% (Zahlen)
Sandoz +1.8% (Kaufempfehlung)
Verlierer:
Barry Callebaut -3.8% (Zahlen, Ausblick)
Vontobel -3.8% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
DocMorris: Quartalsumsatz 318.1 Mio Fr. (erw. 320.5 Mio Fr.). Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland +26pc auf 68.1 Mio Fr. (erw. 64.8 Mio Fr.). Verwaltungsrat stellt sich klar gegen die Pläne der oppositionellen Aktionärsgruppe. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und UBS gar für SELL bis 3.50 Fr.
Partners Group: Der SIX wird ein weiterer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 1.1 Mio Fr. gemeldet.
Barry Callebaut: Halbjahresumsatz 6.75 Mrd Fr. (erw. 7.06 Mrd Fr.). Op. Gewinn 310.9 Mio Fr. (erw. 317.6 Mio Fr.). Schokoladehersteller rudert bei den diesjährigen Gewinnvorgaben kräftig zurück. Vontobel bleibt für BUY bis 1500 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN. Basler KB trimmt auf 1250 (1300) Fr. mit MARKTGEWICHTEN.
BioVersys: Beginnt mit einer zulassungsrelevanten Studie zu BV100 bei schwerer Lungenentzündung. Stifel bleibt für BUY bis 70 Fr.
Burkhalter: Research Partners erhöht auf 149 (143) Fr. mit HALTEN und Oddo gar auf 180 (140) Fr. mit NEUTRAL.
Bystronic: Quartalsumsatz -15pc auf 128 Mio Fr. (erw. 162.7 Mio Fr.). Auftragseingang mit 148 Mio Fr. (erw. 167 Mio Fr.) knapp auf Vorjahresniveau. Enttäuschend. UBS bleibt denn auch für SELL bis 220 Fr. Oddo zögert nicht lange und kürzt auf 260 (300) Fr. mit NEUTRAL.
Calida: Aktionäre erteilen den Anträgen des oppositionellen Grossaktionärs Bernhard Signorell eine klare Absage. Üppige Aktienrückkäufe damit wohl vom Tisch... ZKB bleibt für UNTERGEWICHTEN.
Galderma: Bringt mit Alastin Regenerating Skin Nectar ein neuartiges Produkt zur Vorbereitung der Haut auf ästhetische Eingriffe auf den Markt. Royal Bank of Canada erhöht auf 155 (140) Fr. mit SECTOR PERFORM.
Givaudan: UBS ist für NEUTRAL bis 3100 (3040) Fr. und Research Partners für KAUFEN bis 4500 (4800) Fr. Eine ziemliche Diskrepanz...
Montana Aerospace: Aktie für die Berenberg Bank noch ein Kauf bis 30 (34) Fr. Trägt mit den Anpassungen den eher vorsichtigen Vorgaben fürs 2027 Rechnung.
R&S Group: Berenberg Bank will es wissen und erhöht auf 39 (36) Fr. mit BUY. Dank ersten Bestellungen für 2028 gute Vorhersehbarkeit. Aktie erscheine vor diesem Hintergrund unterbewertet.
Rieter: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 3.40 (3.70) Fr. Umsatz dürfte sich langsamer als gedacht beleben.
Roche: Geht bei der Gen-Therapie Elevidys mit einer neue Studie an den Start, mit dem Ziel, den Zugang für Patienten zu erhöhen.
SGS: Research Partners erhöht auf 123.50 (120) Fr. mit KAUFEN. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie.
Stadler Rail: Görlitz und Zwickau bestellen insgesamt 14 TINA-Strassenbahnen. Keine Angaben zum Auftragsvolumen.
VAT Group: Quartalsumsatz 220.9 Mio Fr. (erw. 215 Mio Fr.). Auftragseingang 356.3 Mio Fr. (erw. 344 Mio Fr.). Jahresausblick bleibt derselbe. UBS ist für BUY bis 560 Fr. Vontobel erhöht auf 620 (580) Fr. mit BUY.
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future MSMC0V auf den SMI sowie im Knock-out-Call OGOCEV auf die Gold-Unze. Grössere Tickets ausserdem im Put-Warrant WBAG2T auf Barry Callebaut und im Call-Warrant VABOJB auf VAT Group.