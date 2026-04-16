...2.3 Mrd $ handelte es sich damals bei restlos allen um Verkäufe. Verkäufe an der Anzahl Transaktionen sowie am Volumen gemessen seither nicht eben weniger geworden selbst wenn vergangene Woche vereinzelt ein paar wenige Kauftransaktionen beobachtet werden konnten. Lässt mit Blick auf die Unternehmensberichterstattung fürs erste Quartal in Übersee nichts Gutes erahnen...