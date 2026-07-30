Das ist an den Märkten passiert
...damit eine Übernahmelawine lostreten könnten. Seines Erachtens sind die Bewertungen weiterhin günstig, insbesondere im transatlantischen Vergleich. Für mich setzt der Stratege mit diesen Aussagen etwas gar auf das "Prinzip Hoffnung", um nochmals höhere Aktienkurse rechtfertigen zu können...
New Yorker Börse trotz zinsseitigem Nullentscheid seitens der US-Notenbank kurz vor Sitzungsende unter Druck. Begleitaussagen belasten. Langfristzinsen ziehen kräftig an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank nachbörslichen Gewinnen beim Schwergewicht Microsoft höher. Gewinnen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Auch Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber im Angebot.
SMI vorbörslich leicht im Minus. Logitech, UBS und Holcim die Schlusslichter. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Inficon, Clariant und Forbo schwachen Bucher gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Inficon +7.7% (Zahlen, Ausblick)
Clariant +5.2% (Gerichtsurteil)
Verlierer:
Bucher -4.3% (Zahlen, Ausblick)
Logitech -2.8% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Avolta: Halbjahresumsatz 6.44 Mrd Fr. (erw. 6.44 Mrd Fr.). Org. Wachstum +3.7pc (erw. +3.6pc). Op. Kerngewinn 583 Mio Fr. (erw. 587 Mio Fr.). UBS bleibt für NEUTRAL bis 52 Fr. und Vontobel für HOLD bis 47 Fr.
Bachem: Halbjahresumsatz 326.4 Mio Fr. (erw. 322.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 82.8 Mio Fr. (erw. 75.1 Mio Fr.). Diesjährige Wachstumsvorgaben geringfügig bescheidener als zuvor. Vontobel bleibt für HOLD bis 71 Fr.
Bucher: Halbjahresumsatz 1.47 Mrd Fr. (erw. 1.48 Mrd Fr.). Op. Gewinn 105 Mio Fr. (erw. 118 Mio Fr.). Ausblick gesenkt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 338 Fr. und Berenberg Bank für HOLD bis 366 Fr.
DSM-Firmenich: Halbjahresumsatz 4.66 Mrd Fr. (erw. 4.63 Mrd Fr.). Org. Wachstum +6pc (erw. +4pc). Op. Gewinn 900 Mio Fr. (erw. 896 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Vontobel begeistert mit BUY bis 90 Fr.
Forbo: Kepler Cheuvreux erhöht auf 920 (760) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den erfreulich starken Halbjahreszahlen Rechnung. Research Partners ist sogar für HALTEN bis 935 (870) Fr.
Galderma: Morgan Stanley geht auf OVERWEIGHT (Equal-weight) bis 210 (160) Fr. Besser spät als nie...
Idorsia: Quartalsumsatz 53 Mio Fr. Op. Verlust 36 Mio Fr. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 89 Mio Fr.
Inficon: Quartalsumsatz 198.1 Mio $ (erw. 189.8 Mio $). Op. Gewinn 42.3 Mio $ (erw. 36.2 Mio $). Umsatzvorgaben erhöht, Margenvorgaben nach oben eingegrenzt. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 200 Fr. Vontobel erhöht auf 155 (139) Fr. mit HOLD.
Kardex: Halbjahresumsatz 440.5 Mio Fr. (erw. 434.3 Mio Fr.). Op. Gewinn 30.1 Mio Fr. (erw. 29 Mio Fr.). Tochter Remstar mit starker erster Jahreshälfte. Ausblick bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 348 Fr.
Lastminute: Halbjahresumsatz 189.7 Mio € (erw. 198.2 Mio €). Op. Gewinn 28.4 Mio € (erw. 31.1 Mio €). Diesjährige Vorgaben unter negativen Vorzeigen überarbeitet.
Sika: Bernstein Société Générale erhöht auf 205 (190) Fr. mit OUTPERFORM, Octavian auf 230 (220) Fr. mit BUY und Kepler Cheuvreux auf 210 (180) Fr. mit BUY.
Zehnder: Halbjahresumsatz 394.9 Mio € (erw. 391 Mio €). Op. Gewinn 37.7 Mio € (erw. 34.6 Mio €). Gewinnvorgaben fürs laufende Jahr eher vorsichtig. UBS bleibt dennoch für BUY bis 87 Fr. und Berenberg Bank sogar für BUY bis 105 Fr.
Zurich Insurance: Octavian erhöht auf 686 (640) Fr. mit BUY. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die dividendenstarke Versicherungsaktie.