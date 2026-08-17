Das ist an den Märkten passiert
...66.4pc der verwalteten Vermögen und damit auf einem Rekordhoch. Verwaltere Privatkundenvermögen der Bank of America immerhin bei 4'700 Mrd $. Alleine vergangene Woche üppigster Zukauf von Aktien durch Privatkunden der US-Grossbank seit September 2022. Situation bei anderen Banken dürfte nicht viel anders sein.
New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings bereits wieder höher. Gewinnen mit zu 0.5pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Vorgaben für Europa und die Schweiz somit positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erholt. Gold und Silber ebenfalls höher.
SMI vorbörslich vorsichtig höher. Sämtliche 20 Blue Chips mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Accelleron, Tecan und AMS Osram schwachen SIG gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Accelleron +4.6% (Heraufstufung)
Tecan +0.7% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
SIG Group -2.4% (CEO tritt zurück)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sandoz: Vertieft die Zusammenarbeit mit der chinesischen Henlius um bis zu 10 weitere Biosimilars. Vereinbarung sieht Vorab- und Meilensteinzahlungen von bis zu 322 Mio $ vor. Ein Quantensprung aus Sicht der Schweizer, wie Beobacher meinen. Vontobel bleibt für BUY bis 80 Fr. Jefferies erhöht auf 93 (82) Fr. mit BUY. Höchstes mir bekanntes Kursziel.
SIG Group: Firmenchef Mikko Keto verlässt den Verpackungsmaschinenhersteller Knall auf Fall. Für ihn übernimmt Ann-Kristin Erkens. Nicht gut für die Aktie, erhielt Keto an der Börse doch viel Vorschusslorbeeren. Vontobel bleibt für HOLD bis 15.50 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 14.
Accelleron: Berenberg Bank geht auf BUY (Hold) bis 92 (70) Fr. Zuständiger Analyst passt seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die komenden Jahre deutlich nach oben an.
Alcon: Deutsche Bank erhöht auf 73 (70) Fr. mit BUY. Lobt das Management für seine Leistung im zweiten Quartal.
Ascom: Pictet Asset Management reduziert Aktienpaket erstmals seit August 2019 auf unter 5pc. Genfer hielten in der Spitze einst fast 9pc am Anbieter von Kommunikationslösungen.
Calida: ZKB geht auf MARKTGEWICHTEN (Untergewichten) 16 (15) Fr. Verkauf von Cosabella ein kleiner Befreiungsschlag.
Medartis: Vontobel Fonds Services steigen beim Medtech-Unternehmen mit 3.1pc in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre auf. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Erwerb von Aktien zugrunde.
SGKB: Vontobel erhöht auf 600 (560) Fr. mit HOLD. Trägt mit den Anpassungen den höheren Erträgen aus dem Kommissionsgeschäft Rechnung.
Swissquote: Berenberg Bank trimmt auf 43 (43.50) Fr. mit HOLD. Wachstumsaussichten beim Kundenstamm und beim Netto-Neugeld bleiben intakt.
Tecan: Julius Bär ist für HOLD bis 160 (125) Fr. Warnt bei Laborausrüster vor strukturellen Herausforderungen.