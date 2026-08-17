Sandoz: Vertieft die Zusammenarbeit mit der chinesischen Henlius um bis zu 10 weitere Biosimilars. Vereinbarung sieht Vorab- und Meilensteinzahlungen von bis zu 322 Mio $ vor. Ein Quantensprung aus Sicht der Schweizer, wie Beobacher meinen. Vontobel bleibt für BUY bis 80 Fr. Jefferies erhöht auf 93 (82) Fr. mit BUY. Höchstes mir bekanntes Kursziel.