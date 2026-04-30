New Yorker Börse schrammt von Mittwoch auf Donnerstag knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Geschehen bei Nvidia und Co erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen ziehen trotz Nullentscheid seitens der US-Notenbank weiter an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren aufgrund nachbörslicher Verluste beim Schwergewicht Meta bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen fallen zurück. Gold und Silber hingegen gut behauptet.