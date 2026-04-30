Das ist an den Märkten passiert
...Novartis und UBS. Sie stossen aus dem SMI auf Holcim, ABB und Swiss Life. Leiter der technischen Analyse bei der Zürcher Bank kippt die dividendenstarke Aktie von Zurich Insurance und jene von Richemont im Gegenzug aus dem Musterportefeuille. Beide mit einem leichten Verlust gegenüber dem seinerzeitigen Einstandspreis und nur wenige Wochen nach dem Einstieg. Überraschend.
New Yorker Börse schrammt von Mittwoch auf Donnerstag knapp am bisherigen Rekordhoch vorbei. Geschehen bei Nvidia und Co erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Langfristzinsen ziehen trotz Nullentscheid seitens der US-Notenbank weiter an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel im Angebot. Verlieren aufgrund nachbörslicher Verluste beim Schwergewicht Meta bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen schwach. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen fallen zurück. Gold und Silber hingegen gut behauptet.
SMI vorbörslich tiefer. Amrize, UBS und Alcon die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gehaltene Also schwächeren Comet, AMS Osram, Oerlikon und Inficon gegenüber. Autoneum, VAT Group sowie BKW werden ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Also +0.0% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Amrize -4.7% (Zahlen)
BKW -2.7% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Roche: Bringt den Abnehmwirkstoff Petrelintide gemeinsam mit Partner Zealand Pharma in die dritte und letzte Studienphase. Start der Testreihe für die zweite Jahreshälfte geplant.
Idorsia: David Rosen nistet sich mit seinem Hedgefonds Rubric Capital mit knapp 9pc beim Baselbieter Unternehmen ein. Rosen ist ein früherer Wegbegleiter des bekannten US-Hedgefondsmilliardärs Steven Cohen und bekannt für seine aktive Einflussnahme.
Amrize: Quartalsumsatz 2.18 Mrd $ (erw. 2.15 Mrd $). Op. Gewinn 192 Mio $ (erw. 214 Mio $). Margenrückgang ziemlich enttäuschend. Erstes Quartal allerdings witterungsbedingt das schwächste des ganzen Jahres. Ausblick bleibt zudem derselbe. Startschuss für das Aktienrückkaufsprogramm. Barclays bleibt für EQUAL WEIGHT bis 44 Fr. und Jefferies für HOLD bis 45.70 Fr. Kepler Cheuvreux senkt auf 50.50 (51) Fr. mit BUY.
Avolta: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 55 (58) Fr. Zuständiger Analyst nimmt aufgrund des Nahostkonflikts Schätzungsreduktionen vor.
Interroll: Findet in Stephan Schärer einen neuen Finanzchef. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 2400 Fr.
Kardex: Bleibt exklusiver Partners der Bundegeschaffung in Österreich. Aktie für Kepler Cheuvreux weiterhin ein Kauf bis 360 Fr.
Leclanché: Jahresumsatz +29pc auf 23.1 Mio Fr. Nettoverlust bei hohen 72.9 Mio Fr. Jahresbericht 2025 soll erst Ende Mai veröffentlicht werden.
Newron: Studie zu Evenamide bei Schizophrenie in den USA aufgrund eines Todesfalls vorübergehend ausgesetzt.
Oerlikon: Quartalsumsatz 378 Mio Fr. (erw. 366 Mio Fr.). Auftragseingang +8pc auf 455 Mio Fr. (erw. 392 Mio Fr.). Stark. Ausblick wird bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 3.75 Fr. und Kepler Cheuvreux für HOLD bis 3.65 Fr.
Partners Group: Gleich noch ein Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 1.1 Mio Fr. Risikokapitalspezialist aus Baar allerdings noch nicht mit einer Stellungnahme zu den gestrigen Anschuldigungen des Leerverkäufers Grizzly Research. Kepler Cheuvreux sieht Klärungsbedarf, bleibt vorerst aber für BUY bis 1255 Fr.
Peach Property: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 8.10 (8.40) Fr. Streicht die Gewinnschätzungen um bis zu 30pc (!!!) zusammen.
Sandoz: Goldman Sachs erhöht auf 75 (74) Fr. mit BUY und Deutsche Bank trimmt auf 65 (70) Fr. mit HOLD.
Santhera: Ex-Idorisa-Chefin und Gattin von "Vas" Narasimhan von Novartis soll in den Verwaltungsrat gewählt werden.
Straumann: UBS ist für NEUTRAL bis 90 (87) Fr. und Goldman Sachs für NEUTRAL bis 97 (95) Fr. Vontobel kürzt auf 110 (115) Fr. mit BUY und Morgan Stanley widerspricht mit UNDERWEIGHT bis 81 (80) Fr.
UBS: Basler KB erhöht auf 48 (46) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN. Zweithöchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie. Barclays deutlich zurückhaltender mit EQUAL WEIGHT bis 35 (34) Fr.