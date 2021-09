Erholungsversuch an der New Yorker Börse bloss ein Strohfeuer. Wichtigste Aktienindizes bei Sitzungsende in der Nähe der Tagestiefs. US-Aktienfutures im asiatischen Handel jedoch um bis zu 0.3pc höher. Dortige Börsen nach den Verlusten der vorangegangenen Tage mit einer kräftigen Gegenbewegung. Versöhnlicher Wochenausklang auch in Europa und der Schweiz?