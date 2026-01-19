New Yorker Börse am Freitag nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf geringfügig tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen geprägt. Diese werden bisher allerdings gut absorbiert. Langfristzinsen seit Freitag wieder im Steigen begriffen. Ein möglicher Spielverderber? US-Aktienfutures nach Eskalation im Streit um Grönland unter Druck. Verlieren heute früh im asiatischen Handel bis zu 1.2pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen ebenfalls tiefer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ächzen unter der gestiegenen Risikoscheu. Gold und Silber weiterhin in Rekordlaune.