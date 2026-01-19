Das ist an den Märkten passiert
...den bankeigenen "Bull & Bear Indicator". Letzterer stieg alleine in den vergangenen fünf Handelstagen von 9 auf 9.3 und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2018. Lange Rede, kurzer Sinn: Nach der beeindruckenden Rally seit Mitte November sind die Aktienmärkte kurzfristig stark überhitzt.
New Yorker Börse am Freitag nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf geringfügig tiefer. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen geprägt. Diese werden bisher allerdings gut absorbiert. Langfristzinsen seit Freitag wieder im Steigen begriffen. Ein möglicher Spielverderber? US-Aktienfutures nach Eskalation im Streit um Grönland unter Druck. Verlieren heute früh im asiatischen Handel bis zu 1.2pc. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen ebenfalls tiefer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ächzen unter der gestiegenen Risikoscheu. Gold und Silber weiterhin in Rekordlaune.
SMI vorbörslich mit deutlichen Verlusten. Givaudan einziger Blue Chip im Plus. Logitech, Alcon, UBS sowie Kühne+Nagel die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte PolyPeptide und Belimo sowie stabile Burckhardt schwachen DocMorris, Also und Sandoz gegenüber. Handelszwist zwischen Washington und Brüssel verunsichert.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
PolyPeptide +3.5% (Zahlen)
Belimo +1.9% (Zahlen)
Verlierer:
Richemont -3.5% (Risikoscheu)
DocMorris -2.8% (Risikoscheu)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Belimo: Jahresumsatz 1.12 Mrd Fr. (erw. 1.1 Mrd Fr.). Knackt erstmals überhaupt die Milliarden-Marke. Org. Wachstum +23.3pc (erw. +20.2pc). Über sämtliche Weltregionen hinweg erfreulich stark. Gewinnkennzahlen folgen am 23. Februar. Berenberg Bank bleibt für BUY bis 1000 Fr. Vontobel deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 880 Fr.
Aryzta: LLB Swiss Investment reiht sich mit gut 3pc in den Reigen der bedeutendsten Aktionäre ein. Der Beteiligungserhöhung liegt ein Schreiben von Put-Optionen zugrunde.
AMS Osram: Dem Sensorenhersteller wurden im Rahmen eines Rückkaufangebots Wandelanleihen in Höhe von knapp 200 Mio € angedient. Insgesamt sind 760 Mio € ausstehend. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN und Kepler Cheuvreux sogar für REDUCE bis 8 Fr.
Ascom: Reseach Partners will es wissen mit KAUFEN bis 10.30 (6.80) Fr. Lobt das starke Wachstum sowie die deutlichen Margenverbesserungen.
Cosmo: Zwei weitere kleine Titelverkäufe aus der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von knapp 120'000 Fr.
Dormakaba: Research Partners setzt den dicken Rotstift an mit KAUFEN bis 78 (89.50) Fr. Kassiert damit das höchste mir bekannte Kursziel.
HT5: Plant einen Zusammenschluss mit Centiel. Anbieter von Anlagen für unterbrechungsfreie Stromversorgung im 2025 mit einem Umsatz von rund 46 Mio Fr. bei einer op. Marge von 22pc.
Novartis: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt dem Wirkstoff Ianalumab den «Breakthrough Therapy»-Status. Geht mit einem rascheren Zulassungsprozedere sowie einem längeren Patentschutz einher.
PolyPeptide: Jahresumsatz bei rund 389 Mio € (erw. 396 Mio €). Op. Marge zwischen 11 und 12pc (erw. 10pc). Vorabinformationen dürften in hiesigen Börsenkreisen wohl gut ankommen. Geht es den Leerverkäufern nun an den Kragen? ZKB bleibt vorerst für UNTERGEWICHTEN.
Richemont: Royal Bank of Canada senkt auf 165 (170) Fr. mit SECTOR PERFORM. Starker Anstieg beim Goldpreis eine Gefahr für die Gewinnmargen.
Sensirion: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 90 (83) Fr. Hält die Kursverluste der vergangenen Wochen für übertrieben.
Sika: J.P. Morgan beisst sich fest mit UNDERWEIGHT bis 143 (160) Fr. Tiefstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des SMI-Schlusslichts.
Swissquote: Goldman Sachs ist für NEUTRAL bis 485 (479) Fr. Trägt mit den Anpassungen der Vorveröffentlichung erster Eckdaten fürs vergangene Jahr Rechnung. Research Partners deutlich zuversichtlicher mit KAUFEN bis 590 (580) Fr., Bank of America ebenfalls mit BUY bis 554 (543) Fr. und die Deutsche Bank gar für BUY bis 620 (610) Fr.
Temenos: UBS erhöht zähneknirschend auf 56.50 (53.50) Fr. mit SELL. Schlussquartal letzten Jahres deutlich besser als vom zuständigen Analysten erwartet.