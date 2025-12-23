New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas höher. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen tiefer. Gold und Silber in Rekordlaune. Auffällige Käufe aus dem asiatischen Raum.