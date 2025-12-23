Das ist an den Märkten passiert
New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas höher. Geschehen bei Nvidia und Co ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel knapp behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen tiefer. Gold und Silber in Rekordlaune. Auffällige Käufe aus dem asiatischen Raum.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich mit positiven Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen einzig Dätwyler die Muskeln spielen. Ansonsten sind auffällige Einzelbewegungen Mangelware.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Dätwyler +2.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
SIG: Cevian Capital nistet sich mit gut 3pc beim Verpackungsmaschinenhersteller ein. Händler erwarten nun einen raschen Ausbau des Pakets. Trittbrettfahrer werden sich wohl nicht lange bitten lassen...
Avolta: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 48 (47) Fr. Aktie erscheint mittlerweile vernünftig bewertet.
Dätwyler: Aktie für die UBS ein Kauf bis 185 (174) Fr. Zuständiger Analyst passt seine Gewinnschätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben an.
Gurit: Erneut ein kleinerer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 57'000 Fr. Steter Tropfen höhlt den Stein...
Lonza: J.P. Morgan verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit OVERWEIGHT bis 675 Fr. Hält die Angst vor einem intensiveren Wettbewerb in den USA für übertrieben.
Peach Property: Meldet den Verkauf von rund 2000 nicht zum Kerngeschäft gehörender Einheiten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 8 Fr.
Pierer Mobility: Vertrag mit Firmenchef Gottfried Neumeister wird vorzeitig bis Ende 2028 verlängert.
SMG: UBS Fund Management hält neuerdings wieder mehr als 3pc am Börsendebütanten. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Derivate: Ausserbörsliche Umsätze im Call-Warrant PGXDJB auf Partners Group sowie im Knock-out-Call OGOAZV auf die Gold-Unze und im Short Mini-Future MBTEXV auf den Bitcoin.