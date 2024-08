Das geht offenbar schon mächtig die Angst um: Ein Index der "Glorreichen Sieben" der Tech-Megacaps (Nvidia, Apple, Microsoft usw.) verlor am Montag 1,2 Prozent. Der Dow Jones schloss dagegen leicht im Plus auf einem neuen Rekordhoch. Offensichtlich: Anleger zittern schon jetzt vor Nvidia-Zahlen am Mittwoch nach Börsenschluss.