Risikoprämie für Aktien an der New Yorker Börse nur noch bei 1.4pc, wie die Credit Suisse vorrechnet. Tiefster Stand seit 20 Jahren. Schuld sind die gestiegenen Zinsen. Dabei gilt: Je höher die Risikoprämie, desto attraktiver sind Aktien. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.

02.03.2023 08:22 Von cash Insider