Tech-Werte an New Yorker Börse letzte Woche weiter in Rekordlaune, Marktkapitalisierung von Nvidia grösser als SMI und Dax zusammen. Momentum spricht weiter für US-Aktien, allerdings wird die Luft gegen oben dünner. Put-Optionen zur Absicherung gegen Rückschläge erneut günstig, war in der Vergangenheit zuverlässiger Indikator für zwischenzeitliche Tops. Zudem die historisch schwachen Börsenmonate August, September und Oktober in Blickweite.