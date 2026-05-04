Das ist an den Märkten passiert
...NEUTRAL (Buy) abzustrafen und das Kursziel auf 18 (zuvor 21) Franken zusammenzustreichen. Zuständiger Analyst macht weniger firmenspezifische Gründe als vielmehr das herausfordernde Branchenumfeld und die Gefahr von Druck auf die Bruttogewinnmargen hierfür verantwortlich. Kassiert auch bei den Aktien anderer führender Stellenvermittler wie etwa Randstad oder Hays die jeweiligen Kaufempfehlungen. Herunterstufung kommt im Fall von Adecco übrigens in unmittelbarer Nähe zum 25-Jahres-Tief. Erscheint mir deshalb eher etwas unglücklich, geht die Kaufempfehlung der Citigroup doch auf Anfang November 2019 zurück, als noch Kurse um die 60 Franken bezahlt wurden.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne am Freitag im Sitzungsverlauf ab. Situation bei den Langfristzinsen ein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel trotz Anhaltspunkte für eine Eskalation im Handelsstreit zwischen Washington und Brüssel im Vorwärtsgang. Notieren um bis zu 0.4pc höher. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Vorgaben für Europa und die Schweiz leicht positiv. Bitcoin erstmals seit langen Wochen wieder bei über 80'000 $. Leerverkäufer in Aufruhr. Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls gefragt. Gold und Silber hingegen farblos.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Amrize und Novartis die einzigen Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten stehen schwache Adecco gefragten Sonova, Accelleron, Stadler Rail und AMS Osram gegenüber. Bei Bachem geht die Dividende ab. London heute mit Bankenfeiertag. Spricht auch bei uns für eher dünne Umsätze.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +1.4% (US-Vorgaben)
Logitech +1.3% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Bachem -1.8% (ex Dividende)
Adecco -1.8% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Weist die Vorwürfe des Leerverkäufers Grizzly Research am späten Donnerstag entschieden zurück. Man prüfe sogar rechtliche Schritte, heisst es seitens des Risikokapitalspezialisten. Reicht diese Beruhigungspille aus? Vontobel bleibt für BUY bis 1200 Fr. und Kepler Cheuvreux ebenfalls für BUY bis 1255 Fr.
AMS Osram: Fidelity trennt sich in die jüngste Kursstärke hinein von Aktien. US-Fondriese hält erstmals seit April 2022 weniger als 5pc am Sensorenhersteller.
Bucher: Oddo senkt auf 345 (365) Fr. mit NEUTRAL. Belebung bei der Landmaschinen-Tochter Kuhn wird zur Geduldsprobe.
Burkhalter: Übernimmt die Progressio Holding mit einem Jahresumsatz von rund 8.5 Mio Fr. Transaktion soll unter anderem über die Ausgabe von 38'000 neuen Namenaktien finanziert werden.
Graubündner KB: Ist Ziel einer Klage in dreistelliger Millionenhöhe. Im Zentrum steht dabei ein Anlageprodukt der Tochter BZ Bank. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Lonza: US-Wettbewerbsbehörde FTC winkt den Verkauf des Kapsel-Geschäfts an Lone Star durch. Was zu erwarten war...
Novartis: Geplante Übernahme von Excellergy erhält den Segen der US-Wettbewerbsbehörde FTC. Auch hier keine Überraschungen.
Oerlikon: UBS trimmt auf 3.55 (3.75) Fr. mit NEUTRAL. Octavian widespricht entschieden mit BUY bis 4.30 (4) Fr.
Orior: Der Fleischverarbeiter findet in Peter Müller einen neuen Firmenchef mit Restrukturierungserfahrung. Positiv. ZKB bleibt vorerst dennoch für UNTERGEWICHTEN.
SIG Group: Der frühere Verwaltungsrat Laurens Last sitzt mit gut 11pc der Stimmen weiterhin fest im Sattel.
Straumann: Oddo trimmt auf 121 (122) Fr. mit OUTPERFORM. Belebung in Nordamerika setzt sich fort. China besser als gedacht.
Derivate: Noch keine nennenswerten Umsätze zu verzeichnen.