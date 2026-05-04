...NEUTRAL (Buy) abzustrafen und das Kursziel auf 18 (zuvor 21) Franken zusammenzustreichen. Zuständiger Analyst macht weniger firmenspezifische Gründe als vielmehr das herausfordernde Branchenumfeld und die Gefahr von Druck auf die Bruttogewinnmargen hierfür verantwortlich. Kassiert auch bei den Aktien anderer führender Stellenvermittler wie etwa Randstad oder Hays die jeweiligen Kaufempfehlungen. Herunterstufung kommt im Fall von Adecco übrigens in unmittelbarer Nähe zum 25-Jahres-Tief. Erscheint mir deshalb eher etwas unglücklich, geht die Kaufempfehlung der Citigroup doch auf Anfang November 2019 zurück, als noch Kurse um die 60 Franken bezahlt wurden.