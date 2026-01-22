Das ist an den Märkten passiert
...mehr als einem Jahr nur noch eine neutrale Gewichtung in den Kundenportefeuilles ein. Warnen vor negativen Folgen des verbalen "Säbelrasselns" für die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Aktien aus den Schwellenländern und Japan seien daher deutlich attraktiver, wie es weiter heisst. Ob das so wirklich Sinn macht? Denn eigentlich heisst es ja: Politische Börsen haben keine langen Beine.
New Yorker Börse erholt, nachdem US-Präsident Donald Trump Fortschritte im Streit um Grönland signalisierte. Situation bei den Langfristzinsen allerdings auch weiterhin eher ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen machen Boden gut. Gold-Unze fällt vom gestrigen Rekordhoch zurück. Gewinnmitnahmen werden soweit aber gut absorbiert.
SMI vorbörslich kräftig im Plus, angeführt von Logitech, Richemont und der Partners Group. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Sandoz, Comet, Aryzta und VAT Group schwächeren Huber+Suhner gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Aryzta +4.2% (Zahlen)
Sandoz +4.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Huber+Suhner -0.7% (Zahlen)
Alcon -0.2%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Logitech: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 95 (105) Fr. Chefanalyst des Brokers geht von einem soliden Weihnachts-Quartal aus.
Nestlé: Basler KB senkt auf 75 (78) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Das Krisenmanagement im Zusammenhang mit dem Rückruf von Säuglingsnahrung sei verbesserungswürdig, wie der zuständige Analyst meint.
Aryzta: Op. Gewinn mehr als 305 Mio € (erw. 302.4 Mio €). Gesenkte Jahresvorgaben entweder erreicht oder übertroffen. Aktie für die UBS ein Kauf bis 81 Fr. Kepler Cheuvreux widerspricht mit REDUCE bis 50 Fr.
Barry Callebaut: Kepler Cheuvreux geht auf HOLD (Buy) bis 1300 (1175) Fr. Basler KB erhöht hingegen auf 1200 (1050) Fr. mit MARKTGEWICHTEN, Barclays auf 1250 (1200) Fr. mit EQUAL WEIGHT und Goldman Sachs auf 1450 (1410) Fr. mit BUY.
BKW: UBS senkt auf 166 (185) Fr. mit NEUTRAL. Wertberichtigungen in Deutschland kommen für den zuständigen Analysten nicht überraschend.
DocMorris: Astaris Capital dünnt die Beteiligung auf unter 5pc aus. Hielt in der Spitze mehr als 7pc an der Versandapotheke - allerdings in Form von Wandelanleihen. Research Partners senkt auf 9.60 (10.20) Fr. mit KAUFEN.
Galenica: Jahresumsatz 4.14 Mrd Fr. (erw. 4.14 Mrd Fr.). Gewinnvorgaben bleiben dieselben. UBS ist für NEUTRAL bis 85 Fr. und Vontobel für HOLD ebenfalls bis 85 Fr.
Huber+Suhner: Jahresumsatz 864 Mio Fr. (erw. 867 Mio Fr.). Org. Wachstum +0pc (erw. +0.4pc). Auftragseingang 1.03 Mrd Fr. (erw. 1.05 Mrd Fr.). Gewinnvorgaben werden bestätigt. Rückblickend habe man sich mehr erhofft, wie Händler meinen. UBS bleibt für BUY bis 177 Fr. Vontobel zurückhaltender mit HOLD bis 150 Fr.
Julius Bär: Kepler Cheuvreux erhöht auf 67 (56) Fr. mit HOLD. Neuer Firmenchef könne sich nun endlich ganz auf das operative Geschäft konzentrieren.
Richemont: Zwei kleinere Titelverkäufe aus der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von knapp 800'000 Fr. Beiden Transaktionen ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus. Citigroup erhöht dennoch auf 193 (191.60) Fr. mit BUY. Lobt das erfreulich starke Wachstum im margenstarken Schmuckgeschäft.
Swisscom: Aktie für Morgan Stanley ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 720 (730) Fr. Bleibt trotzdem das höchste mir bekannte Kursziel.
UBS: Citigroup ist für NEUTRAL bis 37.70 (34) Fr. Kapitalmarktvolumen dürfte im Laufe dieses Jahres endlich wieder den Stand von vor der Finanzkrise erreichen.
VAT Group: UBS mit ermutigenden Aussagen nach einer Road-Show mit dem Firmenchef und dem IR-Verantwortlichen. Man signalisiere Zuversicht, allerdings keine übertriebene. Bleibt für BUY bis 560 Fr.
Zehnder: Kepler Cheuvreux will es wissen mit BUY bis 99 (81) Fr. Trägt mit den Anpassungen der starken zweiten Hälfte letzten Jahres Rechnung.